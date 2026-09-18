Cote d'Ivoire: Promotion à l'international du Cacao ivoirien - Bruno Koné s'appuie sur Simon Adingra pour conquérir le monde

Le cacao ivoirien veut davantage rayonner sur les marchés internationaux. Pour porter cette ambition, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, entend mobiliser des personnalités populaires du sport, de la culture et des arts. Simon Adingra, qui évolue à l'Ajax d'Amsterdam, aux Pays-Bas, sera l'un des visages de cette nouvelle stratégie.

En marge de sa visite de travail à Amsterdam, aux Pays-Bas, où il participe à la 82e réunion du Conseil d'administration du Fonds commun pour les produits de base (Cfc), le ministre Bruno Nabagné Koné a reçu, le mercredi 16 septembre 2026, l'international ivoirien Simon Adingra.

Autour d'un dîner convivial, les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'actualité sportive nationale et internationale ainsi que les enjeux économiques du pays. Mais au coeur des discussions figurait surtout la promotion du cacao ivoirien à l'étranger.

Le ministre entend, en effet, mettre en place un pool d'ambassadeurs bénévoles composé de célébrités issues des mondes sportif, culturel et artistique. Leur mission sera de contribuer au rayonnement du cacao ivoirien et de ses produits dérivés auprès du public international.

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Simon Adingra a été retenu pour intégrer ce dispositif. Un choix qui prend une dimension particulière puisque l'attaquant ivoirien évolue depuis quelques mois sous les couleurs de l'Ajax d'Amsterdam. La ville accueille par ailleurs un important écosystème international lié au commerce du cacao.

L'international ivoirien a accueilli cette proposition avec « joie et émotion ». Sur instruction du ministre Bruno Koné, les deux parties ont convenu de formaliser cette collaboration dans les prochaines semaines.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de donner davantage de visibilité au cacao ivoirien à l'international, en s'appuyant sur la notoriété de personnalités capables de toucher de larges publics.

Le dîner a réuni, outre les membres de la délégation ministérielle, le personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, conduit par l'ambassadeur, S.E.M. Mifougo Diarrassouba. La rencontre s'est achevée par un échange symbolique de présents.

Bruno Koné a offert à Simon Adingra un kit de produits issus de la transformation locale du cacao. En retour, le footballeur a remis au ministre un maillot dédicacé de l'Ajax d'Amsterdam.