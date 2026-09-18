Cote d'Ivoire: Reggae/40 ans de carrière - Ismaël Isaac annoncé au Parc des expositions

Quarante ans de musique, de foi et d'engagement. La légende du reggae africain, Ismaël Isaac, célébrera ses 40 ans de carrière musicale, le samedi 7 novembre 2026, au Parc des Expositions d'Abidjan.

En prélude à cet évènement, l'artiste était face à la presse, le 17 septembre 2026, dans un complexe hôtelier, à Cocody les Deux-Plateaux.

Devant un parterre de médias, Kader Djiré, promoteur du spectacle, a donné les grandes lignes de ce concert qui s'annonce comme l'un des rendez-vous culturels majeurs de l'année.

Selon lui, le choix du Parc des Expositions vise à permettre au plus grand nombre de personnes d'assister à ce concert, notamment ceux qui ont été bercés par la musique de l'artiste pendant quatre décennies.

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« Il est important de célébrer cet artiste de son vivant », a-t-il insisté, indiquant que ce concert est en préparation depuis plusieurs années. « Ismaël proposera quelque chose d'intéressant et de différent par rapport aux concerts de reggae déjà organisés en Côte d'Ivoire », a-t-il promis.

Porté par les structures événementiels Mediatics et Tentacules, cet événement se veut plus qu'un concert, mais plutôt une reconnaissance nationale et panafricaine à la hauteur de l'oeuvre d'Ismaël Isaac. « C'est une fête avant tout », a conclu l'artiste.

L'ouverture des portes est prévue à 15h et le spectacle se tiendra jusqu'à 22h, a annoncé le promoteur. L'artiste, pour sa part, promet une prestation de plus de deux heures d'horloge.

Interrogé sur le secret de sa longévité artistique, Ismaël Isaac a évoqué le grand sérieux qu'il met dans la conduite de sa carrière, couplé à une hygiène de vie exceptionnelle.

Quant à la mobilisation du public autour de ce concert, l'artiste se dit serein. « J'ai une fan base dans chaque génération, aussi bien chez les plus jeunes que chez les anciens. Le reggae n'est pas une musique de mode, il traverse les générations sans se démoder », a-t-il soutenu.

À travers une scénographie immersive, des performances live, des archives et des collaborations inédites, le promoteur promettent de faire revivre les grands moments de la carrière du reggae-man. Le Hall 1 du parc se transformera en un temple du reggae, mêlant sons, lumières, images et émotions, assure Kader Djiré.

Figure emblématique du reggae africain, Ismaël Isaac, de son vrai nom Kaba Diakité Issiaka, est né en 1966 à Abidjan dans le quartier populaire de Treichville, berceau de nombreuses figures de la musique ivoirienne.

De parents originaires de Ponondougou, sous-préfecture de Boundiali, il est bercé dès son plus jeune âge par les sonorités africaines et les vibrations du reggae.

Sa voix singulière, à la fois douce et puissante, et ses textes empreints de spiritualité, de justice sociale et d'humanité, font de sa musique un instrument de conscience et un cri d'espoir pour la jeunesse africaine.