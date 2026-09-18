Sénégal: Bambey - 650 femmes armées pour une autonomie financière

Le Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire (Faess) a procédé, ce jeudi 17 septembre, à Bambey, à la remise de diplômes à 650 femmes. Cette graduation fait suite à leur renforcement de capacités.

Bambey- Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la promotion de l'économie sociale et solidaire dans le département de Bambey. Au total, 650 femmes issues de six communes de Bambey ont été formées dans différentes techniques de production. Ce renforcement rentre dans le cadre d'une initiative portée par le Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire (Faess). La cérémonie s'est tenue à Keur-Seck, dans la commune de Thiakhar.

Selon Alioune Badara Dione, ministre de l'Économie sociale et solidaire, à travers cette initiative, le Faess entend renforcer les techniques et compétences entrepreneuriales des bénéficiaires, tout en favorisant leur insertion professionnelle et leur autonomisation financière. De son avis, les formations dispensées doivent notamment permettre aux participantes de développer des activités génératrices de revenus et de mieux structurer leurs initiatives économiques.

« Nous avons mis en place une approche de développement inspirée de Muhammad Yunus sur les stratégies de financement innovantes des petites activités économiques », a expliqué le ministre.

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Il a par ailleurs exhorté le Faess à poursuivre l'accompagnement des femmes formées, notamment à travers l'identification de leurs besoins en équipements et en financement.

« La structuration des Coopératives productives solidaires (CPS) et l'accès aux opportunités économiques et aux marchés figurent également parmi les prochaines étapes », a dit Dr Dione.

Il a par ailleurs émis le souhait que cette stratégie permette aux bénéficiaires de consolider leurs activités, d'améliorer leurs revenus et de contribuer davantage au développement économique local du département de Bambey.