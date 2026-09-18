Sénégal: Interprétariat et accueil - 40 jeunes seront formés pour les JOJ Dakar 2026

Dans le partenariat qui le lie au Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) Dakar 2026, l'Office national de la formation professionnelle (Onfp) va entamer, la semaine prochaine, une session de formation à l'attention de 40 jeunes sénégalais aux métiers d'interprète et de liaison. L'initiative vise à accompagner les délégations étrangères qui participeront à cet événement de dimension mondiale.

En visite de travail mercredi dernier, au siège du Cojoj, la directrice générale de l'Onfp, Dr Mame Awa Ndoye, a réaffirmé l'engagement de son institution aux côtés du Comité d'organisation. Selon Dr Ndoye, pour un événement aussi grand que les Joj, il était nécessaire de participer et d'appuyer l'organisation pour une meilleure réussite. Le programme, dit-elle, couvre dix langues notamment le français, l'anglais, l'italien, le coréen, le chinois, le japonais et le russe. Il vise, selon elle, à renforcer les compétences linguistiques des candidats et surtout à les préparer aux exigences particulières de l'interprétation dans un contexte international.

Pour le coordonnateur du Cojoj Dakar 2026, Ibrahima Wade, ce programme répond à un besoin concret. « Les Joj doivent réunir des délégations issues de 206 pays, ainsi que des milliers d'athlètes, professionnels et visiteurs devant communiquer dans leurs langues respectives. Il était essentiel de former des accompagnateurs, des interprètes pour garantir les meilleures conditions de séjour des participants », a souligné M. Wade.