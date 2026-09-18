Sénégal: Keur Socé - Les populations s'opposent à la fermeture des mini-forages

Les populations de Keur Socé, dans le département de Kaolack, se mobilisent contre la fermeture annoncée des mini-forages qui approvisionnent en eau 71 villages.

Réunis au sein d'un collectif, elles ont tenu, ce vendredi, un point de presse pour interpeller les autorités et réclamer la préservation de ces infrastructures. Les membres du collectif ont invité l'État à intervenir afin d'éviter une interruption de l'approvisionnement en eau des villages concernés.

Pour les représentants du collectif, ces ouvrages constituent le fruit d'un investissement collectif et de nombreux sacrifices consentis par les populations. « Ces forages constituent le fruit d'un investissement collectif. Ces infrastructures ont été réalisées grâce aux sacrifices des populations. Les fermer reviendrait à condamner les 71 villages qui en dépendent », a déclaré Ousmane Conté, s'exprimant au nom du collectif.

Face à la perspective d'une fermeture, les populations expriment leur vive inquiétude quant aux conséquences d'une telle décision sur les conditions de vie des habitants. Elles rappellent que ces mini-forages jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement quotidien en eau des localités desservies.

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« L'eau est vitale et quiconque tente de nous en priver nous trouvera sur son chemin. Nous sommes déterminés à mener ce combat jusqu'au bout », a martelé M. Conté.

Au cours du point de presse, le collectif a ainsi appelé les autorités compétentes à privilégier le dialogue avec les populations et à rechercher des alternatives permettant de garantir la continuité du service. Pour ses membres, toute décision portant sur l'avenir de ces infrastructures doit prendre en compte les réalités et les besoins des villages concernés.

Les populations de Keur Socé entendent aainsi poursuivre leur mobilisation pour faire entendre leurs préoccupations. Elles espèrent une intervention des pouvoirs publics afin qu'une solution soit trouvée et que l'accès à l'eau soit préservé pour les 71 villages dépendant de ces ouvrages.