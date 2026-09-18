Les usagers et riverains de la mosquée Masjid QUDS de Niarry Tally plaident pour la préservation de leur lieu de culte après une sommation reçue de la mairie de démolir cet endroit ce samedi 19 septembre 2026.

Sommés d'abandonner leur mosquée qui selon une notification reçue de la mairie de Grand-Dakar, les usagers ont organisé ce vendredi 18 septembre 2026, une conférence de presse pour dénoncer cet acte qu'ils considèrent d'injuste.

« Nous fréquentons la mosquée depuis tous petits et ici, nous n'enseignons que l'Islam et la Sunnah rien de contradictoire avec la religion. Nous ne faisons que propager les enseignements du Prophète (Psl). Beaucoup de gens viennent ici, notamment des enfants pour apprendre leur religion. Cela doit être une fierté pour la population », s'est désolé Abdou Khadre Signaté, un des imams de la mosquée Masjid QUDS de Niarry Tally.

D'après ce jeune imam, ils enseignent dans cet endroit le civisme et les lieux sont bien entretenus. D'ailleurs, fait-il savoir leur ambition n'est rien d'autre qu'enseigner, éduquer les jeunes et les sensibiliser.

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« Nous ne faisons rien d'autre que cela, malgré les stigmatisations pour déplacer la mosquée. Pour nous seule la religion peut aider les gens à être sur le Droit Chemin. Notre seul cri de coeur c'est que la mosquée soit laissée là pour qu'on puisse poursuivre notre mission qui est si noble. Les JOJ n'ont rien à voir avec l'emplacement de la mosquée. Donc, c'est juste un prétexte », a-t-il ajouté.

En réalité, selon les usagers cette mosquée existe depuis plus de 50 ans et a participé à la formation religieuse de beaucoup de générations de cette localité

« Le maire Mamadou Diop du temps d'Abdou Diouf nous avait laissé nous installer ici. Au début, nous n'avions que des nattes et on priait sous le soleil et la pluie. Et c'est progressivement, qu'on a installé une base. C'est le préfet qui nous a demandé de nous y installer. La Police nous a sommé de ne pas construire la mosquée c'est pourquoi on avait arrêté les travaux et la construction s'est arrêtée à ce niveau. On a entouré le reste de la mosquée avec des gris et des bâches », a renchéri l'imam Omar Touré.

Pour ce dernier, il est inadmissible qu'on enlève un lieu de culte pour y installer des espaces de divertissement.

« En tant que musulmans c'est intolérable. J'ai contacté le chargé des Affaires religieuses de la mairie de Dakar mais, il nous a dit qu'ils ne sont pas au courant de cette affaire et ne sont pas concernés. Nous ne leur empêchons pas de réaliser leurs projets mais au moins qu'ils nous laissent poursuivre nos activités. Notre seul objectif c'est de sauver notre lieu de culte », a-t-il dit.

La député Seynabou Yacine Samb apporte son soutien

Présente à cette occasion pour soutenir cette cause qu'elle juge noble, la député Seynabou Yacine Samb, native de Niarry Tally témoigne que c'est cette mosquée qui les a formés. D'ailleurs, souligne-t-elle, le mariage de sa petite soeur a été scellé ici, et cela il y a plus de 30 ans.

« Nous sommes tous des Sénégalais et je ne peux comprendre qu'on puisse interdire la construction d'une mosquée où on forme des jeunes notamment pendant une période où, on parle de crise de valeurs. Même si c'est pour les JOJ je pense que cela n'empêche pas aux gens de pratiquer leur culte », a-t-elle déploré.

« J'interpelle le maire à éviter toute source de frustration et de soulèvement populaire. Nous sommes nous des frères et soeurs malgré nos divergences religieuses. Et la destruction de cette mosquée n'honore pas l'image du Sénégal. C'est un patrimoine religieux », a conclu la parlementaire.