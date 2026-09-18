Congo-Kinshasa: Des survivants de la LRA formés aux métiers pour favoriser leur réinsertion à Faradje

Plus de quinze survivants de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) suivent pendant six mois, une formation professionnelle en coupe et couture et en mécanique automobile à Faradje, dans la province du Haut-Uélé. L'initiative, organisée par l'ONG Actions pour la promotion rurale (APRU), vise à favoriser leur réinsertion socioéconomique.

Quelques membres de la communauté locale ont également pris part à cette formation, destinée à leur permettre d'acquérir des compétences pratiques et de développer des activités génératrices de revenus.

À l'issue de la formation, les bénéficiaires doivent recevoir des kits adaptés aux métiers appris. Les participants en coupe et couture bénéficieront notamment de machines à coudre et d'accessoires, tandis que les futurs mécaniciens recevront des outils pour la réparation et l'entretien des véhicules.

Pour l'APRU, l'acquisition de ces compétences doit contribuer à renforcer l'autonomie économique des survivants et à faciliter leur intégration au sein de leurs communautés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les bénéficiaires se disent pour leur part, déterminés à mettre en pratique les connaissances acquises afin d'améliorer leurs conditions de vie et de développer leurs activités.

L'APRU appelle par ailleurs ses partenaires à soutenir les bénéficiaires afin de favoriser la pérennité de leurs activités génératrices de revenus.