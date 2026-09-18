Congo-Kinshasa: Des survivants de la LRA formés aux métiers pour favoriser leur réinsertion à Faradje

18 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de quinze survivants de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) suivent pendant six mois, une formation professionnelle en coupe et couture et en mécanique automobile à Faradje, dans la province du Haut-Uélé. L'initiative, organisée par l'ONG Actions pour la promotion rurale (APRU), vise à favoriser leur réinsertion socioéconomique.

Quelques membres de la communauté locale ont également pris part à cette formation, destinée à leur permettre d'acquérir des compétences pratiques et de développer des activités génératrices de revenus.

À l'issue de la formation, les bénéficiaires doivent recevoir des kits adaptés aux métiers appris. Les participants en coupe et couture bénéficieront notamment de machines à coudre et d'accessoires, tandis que les futurs mécaniciens recevront des outils pour la réparation et l'entretien des véhicules.

Pour l'APRU, l'acquisition de ces compétences doit contribuer à renforcer l'autonomie économique des survivants et à faciliter leur intégration au sein de leurs communautés.

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Les bénéficiaires se disent pour leur part, déterminés à mettre en pratique les connaissances acquises afin d'améliorer leurs conditions de vie et de développer leurs activités.

L'APRU appelle par ailleurs ses partenaires à soutenir les bénéficiaires afin de favoriser la pérennité de leurs activités génératrices de revenus.

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