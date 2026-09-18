Congo-Kinshasa: Clotilde Mutita appelle les députés à déposer leurs rapports de vacances parlementaires dans les 15 jours

La rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, Clotilde Mutita Kalunga, appelle les députés nationaux à déposer leurs rapports de vacances parlementaires dans les quinze jours suivant la rentrée parlementaire, intervenue le 15 septembre.

Selon elle, le dépôt de ces rapports constitue un exercice de redevabilité envers leurs circonscriptions. Ces documents permettent notamment de faire remonter les préoccupations de la population et de rendre compte des activités menées pendant les vacances parlementaires.

« Encore une fois, c'est un devoir de redevabilité. Nous venons des vacances parlementaires et nous attendons les rapports des honorables députés dans les quinze jours qui vont suivre la rentrée parlementaire », a déclaré Clotilde Mutita.

Élue de Lubumbashi-Ville, la rapporteuse adjointe affirme avoir déjà déposé son propre rapport auprès du bureau de l'Assemblée nationale.

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Lors de son séjour dans sa circonscription, elle dit avoir relevé plusieurs préoccupations, notamment liées à l'insécurité, aux infrastructures et à l'accès aux services sociaux de base.

Elle encourage les autres députés à transmettre leurs rapports dans le délai afin de permettre à l'Assemblée nationale de compiler les préoccupations exprimées dans les différentes circonscriptions.