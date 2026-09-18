Congo-Kinshasa: Le CRMD renforce la prévention contre Ebola avec la production locale de chlore en Ituri

Le Centre de recherche multidisciplinaire (CRMD) renforce la prévention contre Ebola et les maladies d'origine hydrique en Ituri grâce à la production locale de chlore. Une importante quantité de ce produit désinfectant a été présentée jeudi à Bunia aux prestataires de santé et aux membres de la communauté.

Cette initiative intervient à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée le 17 septembre. Grâce à l'appui de ses partenaires, le CRMD s'est doté d'une machine permettant de fabriquer différents types de chlore, destinés en priorité aux structures sanitaires.

Selon le CRMD, cette production doit contribuer à renforcer les mesures d'hygiène et de prévention contre Ebola, mais aussi contre des maladies d'origine hydrique telles que le choléra et la fièvre typhoïde, qui touchent régulièrement plusieurs localités de l'Ituri.

Des formations pour produire du chlore à moindre coût

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En plus de la production, des laborantins, des prestataires de santé et des membres de la communauté ont été formés à la fabrication de chlore à moindre coût.

« Désormais, CRMD Bunia va aider les hôpitaux ou les centres de santé à pouvoir produire eux-mêmes du chlore en quantité suffisante. C'est pour l'intérêt de notre population », explique Katanabo Muito, directeur administratif du CRMD.

Le chef du quartier Nyakasanza 1, à Bunia, estime que cette initiative peut faciliter l'accès des ménages aux produits désinfectants, notamment pour les familles disposant de faibles revenus.

« Acheter les chlores au marché, ça demande vraiment des moyens. Avec de telles productions, vous pouvez en avoir à la maison à un moindre coût », souligne Dieudonné Kodjo.

Le Centre de recherche multidisciplinaire prévoit d'étendre progressivement cette initiative aux différentes entités de la province de l'Ituri.

L'objectif est de permettre aux structures sanitaires et aux communautés de disposer plus facilement de produits désinfectants et de renforcer les mesures de prévention contre les maladies au niveau local.