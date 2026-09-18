Congo-Kinshasa: Plus de 1 400 personnes bénéficient d'un programme de réinsertion et d'aide d'urgence de l'ONU à Sake et Masisi

Plus de 1 400 personnes, en majorité des femmes retournées, bénéficient de projets d'assistance agricole et de réinsertion socioéconomique à Sake, Bweremana, Matanda, Mushaki et Kimoka, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Ces initiatives, mises en oeuvre avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO), ont été visitées vendredi 18 septembre, par le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies et Coordonnateur résident en RDC, Damien Mama.

À Sake et dans ses environs, le projet de protection et de réinsertion socioéconomique des femmes retournées est exécuté par la Coopérative agropastorale TUUNGANA avec l'appui du PNUD. Il est à son onzième mois de mise en oeuvre et bénéficie directement à plus de 1 400 personnes.

À Kimoka, un autre projet soutient la production alimentaire d'urgence en faveur des ménages vulnérables. Il est mis en oeuvre par l'ONG Solidarité pour la Nature et l'Humanité, grâce à un financement de la FAO à travers le Fonds humanitaire.

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Les bénéficiaires indiquent que l'appui reçu leur permet notamment d'améliorer l'alimentation de leurs ménages et de générer des revenus grâce à la vente de leur production.

« Nous avons reçu différentes variétés de semences maraîchères. La première récolte a contribué à améliorer l'alimentation de nos ménages. Pour ma part, j'ai pu vendre une partie de ma production qui m'a rapporté 25 000 francs et l'autre 20 000 francs », témoigne Fitina Clémentine.

Selon elle, ces revenus lui ont notamment permis d'acheter des cahiers et des uniformes pour les orphelins dont elle a la charge, aujourd'hui scolarisés.

Mieux adapter la réponse humanitaire

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du Plan de réponse à la crise dans l'Est de la RDC.

Damien Mama explique que sa visite à Sake visait à mieux comprendre les difficultés rencontrées par les populations retournées et les acteurs humanitaires afin d'adapter la réponse aux besoins constatés sur le terrain.

Le Coordonnateur résident entend également identifier les défis qui limitent la mise en oeuvre des interventions et examiner les moyens de renforcer leur efficacité.