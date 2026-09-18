Sénégal: BRVM - L'action SONATEL cotée à 42 190 FCFA ce vendredi 18 septembre 2026

18 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 18 septembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Sonatel (Société Nationale des Télécommunications du Sénégal) a été cotée à 42 190 FCFA.

Par rapport à son cours de 39 250 FCFA de la veille, cela correspond à une augmentation de 2 940 FCFA en valeur absolue et 7,49% en valeur relative. Au premier semestre 2026, le groupe Sonatel a réalisé un résultat net consolidé de 230 milliards FCFA contre 208,1 milliards FCFA au premier semestre 2025, soit une hausse de 10,5%. Son chiffre d'affaires a connu une progression de 9,3%, passant de 960,2 milliards FCFA au premier semestre 2025 à 1 049,8 milliards FCFA un an plus tard.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par Sonatel Sénégal (plus 7,49% à 42 190 FCFA) suivie respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,95% à 3 950 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 4 980 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,37% à 38 900 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (plus 1,36% à 31 675 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SODE Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 12 485 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 2 760 FCFA), SETAO CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,57% à 2 275 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,91% à 4 305 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 3,36% à 3 160 FCFA).

La capitalisation du marché des actions a enregistré une forte hausse de 217,398 milliards FCFA, passant de 21 134,211 milliards de FCFA la veille à 21 351,609 milliards de FCFA ce 18 septembre 2026. A l'origine de cette augmentation, il y a la forte progression de l'indice de référence de la bourse, le BRVM composite qui a gagné 1,03% à 553,71 points contre 548,07 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a enregistré une hausse de 1,36% à 268,91 points contre 265,31 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 1,80% à 203,01 points contre 199,42 points.

De son côté, l'indice BRVM Principal a enregistré une baisse de 0,95% à 396,35 points contre 400,15 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une hausse de 1,03 % à 222,98 points contre 220,71 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en hausse de 687 millions, en passant de 12 715,623 milliards de FCFA la veille à 12 716,310 milliards de FCFA ce 18 septembre 2026.

La valeur des transactions s'est établie à 4,643 milliards de FCFA contre 3,354milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 1,289 milliard de FCFA.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.