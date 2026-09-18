Cameroun: Universités - La grève peut-elle s'arrêter après ces paiements ?

Le MINESUP annonce le paiement de 6,6 milliards de FCFA aux enseignants-chercheurs. Dette académique : 43 % apurés, 9,6 milliards restent dus.

Le communiqué du Pr Jacques Fame Ndongo détaille les virements de l'allocation recherche et l'avancement du remboursement de la dette académique, mais les syndicats attendent toujours la totalité de leur dû.

Le chiffre qui résume tout : 43 %

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Les enseignants-chercheurs des universités d'État du Cameroun vont-ils enfin toucher leur argent ? Le communiqué signé ce vendredi 18 septembre 2026 par le Pr Jacques Fame Ndongo donne une réponse partielle : 6,6 milliards de FCFA viennent d'être engagés pour payer les reliquats du premier trimestre et le début du deuxième trimestre 2026 de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche.

Mais la question qui fâche n'est pas là. Elle est dans le paragraphe 2 du communiqué, celui que les syndicats lisent en premier : « 7 294 000 000 FCFA ont déjà fait l'objet de paiement, soit un taux d'apurement de 43 % » sur une dette académique totale de 16 959 000 000 FCFA.

Autrement dit : plus de la moitié des arriérés accumulés entre 2000 et 2021 n'ont toujours pas été versés.

Contexte : une grève qui a forcé la main du gouvernement

Il faut remonter au 3 septembre 2026. Ce jour-là, le bureau exécutif national du SYNES (Syndicat national des enseignants du supérieur) déclare une grève illimitée dans toutes les universités publiques. Motif : le non-paiement du quatrième trimestre 2025 de l'allocation recherche, des trimestres échus de 2026, et le blocage persistant de la dette académique.

Le syndicat réclame aussi une audience avec le président Paul Biya, demande déposée en janvier 2025 et restée sans réponse.

Huit jours plus tard, le 11 septembre, le ministre Fame Ndongo convoque une concertation marathon. Les échanges durent cinq heures. Le communiqué final reconnaît l'existence d'une dette académique de 15,5 milliards de FCFA pour la période 2000-2021, dans huit universités d'État. Le gouvernement annonce alors avoir payé 41 %. Le SYNES, lui, maintient sa grève. Le bureau exécutif conteste même la représentativité des personnes présentes à cette réunion, affirmant qu'elles ne représentaient pas officiellement le syndicat.

Sept jours plus tard, le communiqué du 18 septembre tombe. Les chiffres ont bougé. À la marge : 43 % au lieu de 41 %. Deux points de plus en une semaine.

Ce que le communiqué annonce concrètement

Le document officiel, numéroté 26 000 012 /MINESUP/SG/CS/CEA2, détaille quatre paiements :

Quatrième trimestre 2025 : les 5 478 395 000 FCFA correspondants ont été entièrement virés le 26 juillet 2026.

Premier trimestre 2026 : le reliquat de 1 769 475 000 FCFA est payé ce vendredi 18 septembre. Avec les 3 092 065 000 FCFA déjà versés, le cumul pour ce trimestre atteint 4 861 540 000 FCFA.

Deuxième trimestre 2026 : les virements d'un montant de 4 919 725 000 FCFA ont débuté le 18 septembre. Ils se poursuivront « conformément au plan de programmation des dépenses arrêté par le ministre des Finances ».

Billetage : les enseignants concernés par ce mode de paiement doivent se présenter à partir du mercredi 23 septembre 2026, dès 12 heures, à l'Agence Comptable du Compte d'Affectation Spéciale, située au 10e étage de l'immeuble ministériel n°2, porte 1043.

Sur le terrain, l'attente continue

Nous avons tenté de joindre plusieurs enseignants-chercheurs de l'Université de Yaoundé I et de l'Université de Douala dans l'après-midi du 18 septembre. La plupart n'avaient pas encore consulté leur compte bancaire au moment de notre appel.

Un maître de conférences à la Faculté des Sciences de Yaoundé I, qui a requis l'anonymat, résume la situation : « On nous annonce des virements depuis des mois. Mais tant que l'argent n'est pas là, on ne peut pas dire que c'est payé. Le communiqué, c'est une chose. Le SMS de la banque, c'en est une autre. »

Cette prudence n'est pas isolée. En janvier 2026, 80 % des enseignants n'avaient pas perçu la troisième tranche de l'allocation recherche, selon les chiffres du SYNES. En juin, une grève d'une semaine avait paralysé les universités pour les mêmes motifs.

La question que personne ne pose dans les communiqués officiels est simple : sur quelle trésorerie réelle ces paiements sont-ils adossés ? Le communiqué du 18 septembre répond en partie : « en fonction des disponibilités de trésorerie de l'État ». C'est la même formule que dans les textes précédents.

Ce que ces paiements disent du système

Trois observations.

Premièrement, le rythme. Entre le 11 et le 18 septembre, le taux d'apurement de la dette académique passe de 41 % à 43 %. Deux points en sept jours. À ce rythme, l'apurement total de 16,9 milliards prendrait encore plusieurs années. Le communiqué ne donne aucune date de fin.

Deuxièmement, l'architecture du paiement. La coexistence des virements bancaires et du billetage révèle une réalité administrative : tous les enseignants-chercheurs n'ont pas de compte bancaire fonctionnel pour recevoir les fonds. Pour ceux-là, il faut se déplacer physiquement au MINESUP. Le billetage concerne « les enseignants-chercheurs concernés », sans que le communiqué ne précise combien ils sont.

Troisièmement, le calendrier politique. Ces paiements interviennent à moins d'un mois de la rentrée académique. Le SYNES avait promis une « rentrée académique morte » si les revendications n'étaient pas satisfaites. Le communiqué du 18 septembre est une réponse directe à cette menace.

Ce que disent les syndicats

Contacté par téléphone, un responsable du SYNES à Yaoundé, qui n'était pas autorisé à parler au nom du bureau exécutif, confirme que le syndicat « prend acte » des paiements annoncés. Mais il ajoute : « Nous attendons de voir les comptes. Le ministre appelle au calme. Mais le calme, ça se paie. »

Le syndicat n'a pas annoncé, à l'heure où nous écrivons, la levée de son mot d'ordre de grève.

Le Pr Fame Ndongo, dans son communiqué, formule un appel explicite : « Le ministre d'État compte sur la maturité des enseignants du sous-secteur de l'Enseignement supérieur en vue de la poursuite sereine et méthodique de toutes les activités liées au bon fonctionnement de l'ensemble des Universités, dans un climat social apaisé. »

Une nouvelle séance de travail est annoncée entre le MINESUP et le bureau du SYNES pour ce vendredi 18 septembre, dans la salle des conférences du ministère à Yaoundé. Objectif : trouver une issue au conflit.

En parallèle, le gouvernement a lancé un audit de la dette flottante, qui concerne notamment les dettes académiques. Les administrations concernées ont jusqu'au 31 octobre 2026 pour transmettre leurs dossiers à la Direction générale du budget.

Pour les enseignants-chercheurs, la prochaine étape concrète est le 23 septembre : premier jour du billetage au MINESUP. Ceux qui dépendent des virements bancaires, eux, n'ont pas de date au-delà du 2e trimestre 2026.

La rentrée académique est prévue dans quelques semaines. Les amphithéâtres rouvriront-ils ? La réponse dépend moins du communiqué que du solde qui apparaîtra sur les relevés bancaires.

Quand les enseignants-chercheurs seront-ils payés ?

Les virements du 2e trimestre 2026 ont commencé le 18 septembre. Le billetage, pour ceux qui n'ont pas de virement bancaire, commence le 23 septembre à 12 heures au MINESUP.

Combien reste-t-il à payer sur la dette académique ?

Sur les 16,959 milliards de FCFA de dette totale (2000-2021), 7,294 milliards ont été payés, soit 43 %. Il reste 9,696 milliards de FCFA à apurer.

La grève du SYNES est-elle terminée ?

Non. À l'heure où nous écrivons, le syndicat n'a pas annoncé la levée de son mot d'ordre. Une nouvelle réunion est prévue entre le SYNES et le ministère.

Comment se faire payer par billetage ?

Il faut se présenter à partir du 23 septembre 2026, dès 12 heures, à l'Agence Comptable du Compte d'Affectation Spéciale, 10e étage de l'immeuble ministériel n°2, porte 1043, à Yaoundé.