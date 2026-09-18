Ile Maurice: Avec «Game», Julien Mablouké joue la carte de la pop solaire

Une musique colorée, électronique et tournée vers le positif. C'est dans cet univers que s'inscrit Sol Rosa, le projet électropop de Julien Mablouké, artiste du label Sakifo Talents. Le Réunionnais dévoile aujourd'hui Game, un nouveau titre qui vient prolonger un univers qu'il définit lui-même comme de la «pop solaire».

Électropop, synthwave et French touch se rencontrent dans ce projet pensé pour transmettre des émotions et des humeurs positives. «C'est frais, c'est coloré, c'est ce que j'ai envie d'exprimer dans cette musique», explique Julien Mablouké. Pour lui, Sol Rosa est aussi le moyen de retranscrire «une petite musique que j'ai dans la tête».

Avec Game, cette démarche se poursuit. Chez l'artiste, l'inspiration ne répond pas nécessairement à une recette précise. Une mélodie peut surgir au réveil, dans la nuit ou au détour d'une conversation. «Il m'est arrivé de chanter des heures sur mon téléphone la nuit pour le retenir le lendemain», raconte-t-il. Son quotidien nourrit ainsi directement sa création : «Ce qu'on vit au quotidien, c'est ça qui nourrit la musique.»

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Cette liberté constitue également le fil conducteur de son EP Soleil rose sorti en 2024. Un projet né après le confinement et son retour à La Réunion, avec l'envie de créer sans contraintes et de collaborer avec plusieurs artistes.

Si Sol Rosa revendique des influences comme MGMT, Hot Chip, Julien Mablouké assume également l'empreinte de son île natale. Les musiques entendues durant son enfance ont, selon lui, façonné son univers actuel.

Après La Réunion et les Francofolies, l'artiste met désormais le cap sur Maurice en octobre. Une venue qu'il attend avec enthousiasme, après un premier passage dans l'île. «C'est un réel honneur de venir jouer à Maurice», confie-t-il, impatient de partager sa musique avec le public mauricien.