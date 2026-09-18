Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Louga se prépare activement à accueillir la flamme olympique

Louga — La région de Louga (nord) a abrité vendredi, une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs de l'accueil de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévu les 30 septembre et 1er octobre, a constaté l'APS.

La rencontre a réuni les acteurs de la culture, de la jeunesse, du sport, les mouvements associatifs ainsi que les collectivités territoriales concernées.

"Ce CRD a surtout permis d'anticiper les besoins et d'impliquer les différents acteurs dans l'organisation. Nous avons [associé] les structures culturelles, les associations et mouvements de jeunesse ainsi que les collectivités territoriales", a expliqué Ndèye Mbana Diop, directrice régionale de la Jeunesse et des Sports de Louga.

Le passage de la flamme est prévu les 30 septembre et 1er octobre. La première étape se déroulera à Ndande, avec une animation autour du puits de Kalome, site historique retenu pour mettre en valeur le patrimoine culturel local.

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Le lendemain, Louga accueillera les principales activités. La célébration est prévue à la place Bouna Ndiaye, avec également un volet touristique consacré au palais Djily Mbaye. Une caravane "Allo Allo" sillonnera par ailleurs les artères de la ville selon un itinéraire déjà défini, afin d'informer et de mobiliser les populations, notamment les jeunes.

Pour les organisateurs, cette étape représente aussi une opportunité de mettre en valeur les richesses culturelles de la région.

"Louga a beaucoup à montrer, à travers ses nombreuses facettes", a indiqué Ndèye Mbana Diop, précisant que les contraintes de temps ont conduit les organisateurs à privilégier certains sites emblématiques.

Les mouvements associatifs et sportifs sont également fortement impliqués dans les préparatifs, notamment à travers le Conseil consultatif des jeunes et les différentes organisations présentes dans les départements de la région.

Pour la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, la réussite de cette étape dépendra de l'engagement de tous. Elle appelle ainsi les jeunes, les acteurs associatifs, culturels et sportifs, ainsi que l'ensemble de la population à participer à cette célébration.

"C'est la fête de la jeunesse mais aussi un événement historique", a-t-elle rappelé, estimant que la forte implication déjà enregistrée dans la région permettra de relever ce défi organisationnel.