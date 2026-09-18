Sénégal: Djirèye Clotilde Coly évoque les missions du Centre conseil adolescent inauguré à Fatick

Fatick — Le Centre conseil adolescent (CCA), inauguré vendredi à Fatick va contribuer à la préservation du parcours scolaires et au développement des projets de vie des jeunes de cette région du centre du Sénégal, a souligné la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

"Fatick enregistrant l'un taux des taux de maternité précoce les plus élevés. L'érection de ce nouveau centre y est donc indispensable pour préserver le parcours scolaire et les projets de vie des jeunes", a-t-elle notamment déclaré à l'inauguration de cette infrastructure.

La ministre de la Jeunesse et des Sports également venue à Fatick pour l'installation de clubs de garçons pour la promotion de la masculinité positive et l'égalité des sexes, a rappelé que le Centre conseil adolescent de Fatick rejoint un réseau de 16 autres CCA déjà fonctionnels.

En présence de la gouverneure de la région, des autorités administratives et territoriales, des membres d'associations de jeunesse, du mouvement sportif, entre autres, la ministre de la Jeunesse et des Sports a visité le stade Massène Sène et la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté encore en chantier.

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Le CCA, une infrastructure socio-sanitaire issue de l'initiative des autorités locales et équipée par l'Agence belge pour le développement international (ENABEL), vient répondre aux besoins des jeunes de la région de Fatick, a martelé Djirèye Clotilde Coly.

Elle n'a pas manqué de rappeler les missions assignées aux CCA, évoquant principalement les activités de sensibilisation et l'offre de services adaptés en santé de la reproduction.

Il va permettre de lutter contre les violences basées sur le genre, la toxicomanie et les dérives du numérique, tout en constituant un lieu d'écoute, d'information et d'accompagnement pour le bien-être physique et mental des adolescents.

"La réalisation de centre s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de l'Etat du Sénégal et répond à la vision du président de la République et de son Premier ministre, à travers l'Agenda Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de développement 2025-2029", a fait valoir la ministre.

Elle a rappelé que la mise à l'échelle du New Deal technologique vise à généraliser ces structures dans les 46 départements du pays tout en remerciant l'ENABEL pour ses actions dans la région de Fatick.

"Nous ne voulons pas être seulement des bénéficiaires, nous voulons être des acteurs de ce centre. Nous nous engageons à faire ces lieux un espace d'écoute, d'apprentissage et d'espoir", a réagi Awa Ndiaye, porte-parole des jeunes filles à la cérémonie.