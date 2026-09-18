Sénégal: Fatick - Plus de 113 milliards de francs pour améliorer durablement la santé des populations (Officielle)

Fatick — Le Plan stratégique national de la santé et de l'hygiène publique pour la période 2024-2029, va mobiliser plus de 113 milliards de francs CFA, pour améliorer durablement la santé des populations, a annoncé Dr Fatoumata Kanté, coordonnatrice par intérim de la Cellule des soins de santé primaires.

Ce plan de relance, dont le financement est estimé à 113 milliards 322 millions 835 mille francs CFA, constitue "la meilleure option pour l'amélioration durable de l'état de santé des populations", a expliqué Mme Kanté.

Elle s'exprimait jeudi à Fatick (centre), à l'ouverture d'un atelier de dissémination du Plan stratégique national de la santé et de l'hygiène publique pour la période 2024-2029, présenté comme un outil de relance des soins de santé primaires.

Cette rencontre, organisé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a réuni l'ensemble des parties prenantes du système de santé.

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La promotion de la santé, l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services, ainsi que l'efficience des dépenses figurent parmi les principaux axes du Plan de relance des soins de santé primaires, conçu pour accélérer l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, a-t-elle indiqué.

Selon elle, cette relance repose sur les principes de la justice sociale, de l'équité, de la solidarité et de la participation communautaire. "Il n'y a pas de progrès vers la couverture sanitaire universelle sans le renforcement des soins de santé primaires et l'efficience des dépenses de santé", a-t-elle soutenu.

Dr Kanté a également rappelé que le Sénégal avait adopté en 2013 une politique de santé communautaire, mise en oeuvre à travers plusieurs plans stratégiques. A la suite de leur évaluation et d'enquêtes de terrain, les autorités ont élaboré un troisième plan stratégique de santé communautaire couvrant la période 2025-2029, a-t-elle précisé.

Ce plan stratégique prend en compte la reconnaissance des acteurs communautaires et leur valorisation, pour leur professionnalisation à travers une certification diplomante. Ce qui entrainera, éventuellement, un changement de leur statut.

Pour sa part, la gouverneure de la région de Fatick, Ngoné Cissé a souligné que les outils de planification élaborés par l'Etat doivent permettre d'orienter les interventions en tenant compte des réalités locales.

"L'Etat, à travers ses ressources humaines qualifiées et son expertise, saura dégager les tendances permettant d'avoir une idée globale des actions à mener, [tout] en prenant en compte les spécificités locales", a-t-elle fait valoir,

Estimant que les besoins différent d'une localité à l'autre, elle a plaidé pour la réactivation des cases de santé en attendant la réalisation d'infrastructures sociales de base.

Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), contribuent fortement au développement du secteur de la santé et à l'amélioration des conditions de vie des populations, a conclu la gouverneure de Fatick.