Sénégal: Le 9e Festival Alimentaire va mêler innovations et dialogue direct entre acteurs et consommateurs (Organisateurs)

Dakar — La 9e édition du Festival Alimentaire prévue du 26 au 31 octobre à Dakar et Thiès, va, en plus de ses innovations, servir de cadre de dialogue direct entre les consommateurs, les jeunes, les acteurs associatifs et les collectivités territoriales, a-t-on appris de ces organisateurs vendredi.

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) et l'ONG Humundi sont les initiateurs de ce festival mêlant pédagogie, culture et gastronomie suivant une approche immersive, ont-ils notamment indiqué lors du lancement officiel de l'évènement dans la capitale sénégalaise.

L'édition 2026 du ce festival va porter sur le thème : "Souveraineté alimentaire au Sénégal : produire durablement, manger sainement, nourrir nos villages et nos villes"

"Cette année, nous avons choisi d'innover et d'élargir nos horizons. Nous souhaitons sortir du cadre strictement paysan pour engager un dialogue direct avec les populations urbaines, les consommateurs, les jeunes, les acteurs associatifs et les collectivités territoriales hôtes ", a ainsi indiqué Amadou Moctar Mbodj, le secrétaire général du CNCR.

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Amadou Moctar Mbodj, secrétaire général du CNCRIl a fait savoir le programme de l'édition 2026 du festival va s'articuler de séances de projections de films documentaires, de débats en panel avec des experts et du théâtre forum, des activités visant à susciter la réflexion citoyenne".

"Le festival Alimentaire un rendez-vous annuel stratégique et engagé. Il constitue pour nous, un outil précieux de sensibilisation, de plaidoyer et de dialogue", a souligné M. Mbodj.

Il estime que la question de la souveraineté alimentaire et de la transition agro-écologique se pose avec une acuité particulière alors que la population fait face aujourd'hui à la cherté de la vie, à la hausse des prix des produits de consommation courante et aux défis environnementaux.

El Hadj Thierno Cissé, coordonnateur du CNCRA ses yeux, promouvoir des systèmes alimentaires durables contribue au soutien du travail des agriculteurs, à la valorisation des produits locaux et à la préservation de santé publique.

Le coordonnateur CNCR, El Hadji Thierno Cissé, a, de son côté, souligné la nécessité de renforcer les capacités de production des exploitations familiales, martelant que le coût de la vie va baisser à mesure que la production augmente, et que les denrées soient davantage disponibles sur le marché.

Il n'a pas manqué de vanter l'organisation du Fetsival Alimentaire, faisant valoir qu'il constitue un moment de réflexion devant déboucher des conclusions appelées à être proposées comme solutions aux autorités.

Papa Assane Diop, représentant pays de l'ONG HumundiEn fin de compte, les organisateurs assurent que le choix "toucher directement" les consommateurs s'imposait "comme une nécessité".

"Lors des éditions passées, on se déplaçait dans des zones où l'on touchait plus les producteurs. Cette fois-ci, nous voulons cibler les consommateurs, raison pour laquelle nous avons choisi les centres urbains", a pour sa part indiqué Papa Assane Diop, représentant au Sénégal de l'ONG Humundi.

Le système alimentaire n'implique pas seulement les producteurs. Elle inclut les entreprises agroalimentaires, les commerçants et les consommateurs, a-t-il laissé entendre.