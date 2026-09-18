Sénégal: Les agents de la Primature mobilisés pour renforcer la banque de sang du CNTS

Dakar — Les agents de la Primature se sont mobilisés, vendredi, pour une campagne de don de sang, une initiative destinée à contribuer au renforcement de la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et à sensibiliser les populations sur l'importance de cet acte humanitaire qui permet de sauver des vies.

Prenant part à cette activité, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Pape Assane Touré, a salué une initiative qui contribue selon lui à renforcer les liens entre les agents de la Primature, tout en participant à un effort de santé publique.

"Le don de sang est un acte noble, humain, qui permet véritablement de sauver des vies", a-t-il déclaré, soulignant l'importance de sensibiliser davantage les populations à la nécessité de donner régulièrement leur sang.

Pape Assane Touré, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministreSelon lui, cette initiative s'inscrit dans les orientations de la politique générale du gouvernement en matière de santé et de bien-être des populations.

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"La Primature accompagnera forcément ces initiatives", a assuré M. Touré, estimant que les campagnes de don de sang constituent également une occasion pour les agents de renforcer leurs relations professionnelles et leur esprit de solidarité.

Le président de l'Amicale des agents de la Primature (AMAP), Ibrahima Diallo, a, pour sa part, indiqué que cette mobilisation fait suite à un appel du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

"Chaque année, au niveau de l'Amicale, nous organisons ce genre d'événement. L'année dernière, nous avons organisé une cérémonie de don de sang et, cette année, nous avons répondu à l'appel du Centre national de transfusion sanguine", a-t-il expliqué.

L'objectif recherché est de contribuer, autant que possible, au renforcement des réserves de sang disponibles dans les structures sanitaires.

"Autant que possible", a répondu M. Diallo à la question de savoir combien de poches les organisateurs espéraient collecter, estimant que chaque don peut contribuer à répondre aux besoins des malades.

Au-delà de la dimension humanitaire, cette activité vise également à créer un cadre de rencontre et d'échange entre les différentes structures rattachées à la Primature.

"Nous voulons fédérer toutes les structures attachées à la Primature et avoir un cadre où elles peuvent se retrouver chaque année, échanger et mener des initiatives pour le bon fonctionnement de l'institution", a-t-il expliqué.

Cette campagne entend ainsi associer solidarité entre agents publics et contribution à l'effort national de santé, à travers la promotion du don volontaire de sang.

Au-delà de cette activité, l'Amicale des agents de la primature (AMAP) organise, le samedi 19 septembre, une randonnée pédestre placée sous le thème "Synergie et cohésion : la primature en mouvement".

Selon les responsables de l'amicale, ces actions s'inscrivent dans une dynamique de solidarité et de sensibilisation visant la mobilisation de ses membres autour de la solidarité et de la sensibilisation à la santé.

Elles visent également à renforcer la visibilité des actions sociales de l'amicale et encourager l'engagement citoyen au sein de l'administration.