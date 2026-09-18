Sénégal: Diourbel - Appel à l'engagement citoyen pour un accueil réussi de la flamme olympique

Diourbel — Plusieurs acteurs institutionnels, sportifs, culturels et associatifs de Diourbel (centre) ont appelé, vendredi, à un engagement citoyen pour réussir l'accueil de la flamme olympique dans cette région, le 8 octobre prochain.

Cet appel a été lancé lors d'une réunion préparatoire présidée à la mairie de Diourbel par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Ahmadou Ba, en présence notamment du directeur du stade Ely Manel Fall, Fallou Kane.

Il y avait aussi le directeur du centre culturel régional, de la Croix-Rouge, du représentant du maire, des responsables sportifs et des mouvements de jeunesse.

Le directeur du stade, Fallou Kane, a insisté sur la nécessité d'un engagement citoyen pour assurer la réussite de cet accueil.

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Le directeur du centre culturel régional de Diourbel, Ibrahima Dioum, s'est, pour sa part, appesanti sur l'aspect culturel, tandis que d'autres intervenants ont mis l'accent sur la communication avant le jour J, notamment pour sensibiliser et mobiliser la population.

La rencontre a ainsi permis aux différents acteurs de partager leurs contributions en vue d'une bonne préparation de cet événement.

Le Sénégal a reçu la flamme olympique, le 10 septembre dernier, au cours d'une cérémonie tenue au stade Panathénaïque d'Athènes, dans la capitale grecque.

Elle a été reçue au palais de la République, à Dakar, avant un tour des quatorze régions du pays jusqu'au 30 octobre, veille de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.