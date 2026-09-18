Congo-Brazzaville: Solidarité - La Fondation Julia-Bouya à la rescousse des orphelins

La Fondation Julia-Bouya (FJB) a fait, le 17 septembre, un don de vivres et de non vivres à quelques orphelinats de Brazzaville.

Composé des vivres et non vivres, parmi lesquels des produits surgelés, des fournitures scolaires et des vêtements, ce don s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité imprimé par cette ONG et de la commémoration du 5e anniversaire de la disparition de Mme Julia Bouya. Selon les donateurs, au-delà de sa valeur matérielle, ce geste porte une forte dimension symbolique : le partage, l'attention à l'autre et la solidarité.

Ces différents dons, surtout les fournitures remis aux orphelinats à quelques jours de la rentrée scolaire, constituent une aide concrète pour les enfants vivant dans les centres d'accueil et leurs responsables qui éprouvent souvent d'énormes difficultés en cette période. « Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à la Fondation Julia-Bouya. Nous sommes réconfortés par ce don et il va beaucoup nous aider parce qu'on éprouvait des peines pour acheter des kits scolaires aux enfants », se sont exprimés les bénéficiaires.

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Représentant la présidente de cette ONG empêchée, Dorel Eyobelé a rappelé que la FJB oeuvre depuis sa création au développement socio-culturel du Congo. Selon lui, ces différentes actions perpétuent les valeurs d'amour du prochain, de partage, de générosité et de solidarité incarnées par Mme Julia Bouya de son vivant.

Créée en 2022, la FJB s'est fixée, entre autres objectifs, de promouvoir le bien-être familial, prévenir les maladies graves et incurables par la sensibilisation des populations, développer les programmes de santé, d'éducation et de formation, appuyer et accompagner les pouvoirs publics par la construction des centres de santé et d'éducation.

Après Brazzaville, la FJB entend déployer ses initiatives dans d'autres localités du pays afin de réaliser une oeuvre d'intérêt général à caractère philanthropique, social et humanitaire, tout en plaçant au coeur de son action la santé, l'éducation, la formation et la solidarité.