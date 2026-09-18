Congo-Brazzaville: Sicom 2026 - Jean - Paul Pigasse honoré à titre posthume

Le feu président directeur général de l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac), Jean-Paul Pigasse, fait partie des icônes de la presse congolaise que le Salon de l'information, de la communication et des médias (Sicom) a gratifié le parcours lors de son ouverture le 17 septembre à Brazzaville, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

L'attestation d'icône de la presse a été décernée à Jean-Paul Pigasse en reconnaissance de sa carrière exemplaire, de son parcours exceptionnel, de son engagement constant au service de l'information et de la communication ainsi que de son apport remarquable au rayonnement de la profession journalistique en République du Congo.

« Jean-Paul Pigasse, en tant que journaliste de renom, est celui qui a révolutionné dans une certaine manière la presse chez nous, avec le quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Il fut aussi un homme de culture qui a fait la promotion de plusieurs écrivains congolais avec la librairie Les manguiers où chacun peut présenter son livre. Et puis, il y a la galerie musée du Bassin du Congo qui continue de recevoir des visiteurs. Donc, de ce point de vue sur la presse en général, Jean-Paul a été un acteur majeur et le salon a bien fait de le récompenser », a reconnu humblement Émile Gankama, directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville.

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Outre Jean-Paul Pigasse, plusieurs autres journalistes et personnalités ayant fait le beau temps de la presse congolaise entre les années 1980, 1990 et 2000 ont été primés, à savoir Joseph Bitala-Bitemo (Télé Congo), Marie-Jeanne Kouloumbou (Télé Congo), Adrien Wayi (Radio Congo), Joseph Gabio (Radio et Télé Congo), Rose Toyo (Radio Congo), Joseph Pambou (Radio Congo), Bernard Mackiza (Semaine africaine), Asie Dominique de Marseille (Le choc), Jean-Claude Kakou (Télé Congo), Jean Obambi (Télé Congo), etc.