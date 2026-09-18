Soudan: Le Cabinet tient une séance d'urgence sur les questions économiques urgentes

18 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil des Ministres a tenu jeudi soir à Khartoum une séance d'urgence présidée par le Premier Ministre, Professeur Kamel Idris, en présence de l'ensemble de l'équipe ministérielle et les membres de la Commission nationale de gestion de l'économie.

La réunion a porté sur les questions économiques urgentes et les moyens d'alléger la souffrance des citoyens.

Les prochains jours verront d'autres réunions et décisions importantes qui servent l'intérêt national.

Par ailleurs, le Premier Ministre et les membres du Conseil des Ministres ont félicité les Forces Armées et les forces qui les soutiennent pour les victoires remportées Jeudi sur plusieurs fronts.

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