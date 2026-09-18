Soudan: Al-Nour Qubba - (70%) des membres de la milice FSR soutiennent l'armée nationale mais craignent des représailles

Le commandant Al-Nour Ahmed Adam, dit « Al-Nour Quba » a annoncé que ses forces avaient achevé leur préparation pour se déployer sur les axes de combat et agir avec les forces armées et leurs appuis afin de libérer le Darfour et le Kordofan de la rébellion.

Il a affirmé que 70% des membres de la milice soutiendraient l'armée, mais qu'ils craindraient d'être exécutés ou torturés.

S'exprimant jeudi lors du séminaire consacré aux dissensions au sein des Forces de soutien rapid -FSR, organisé sous le thème « Le retour dans le giron national, voie vers la paix » par l'Association des journalistes du Kordofan et du Darfour, en coopération avec SUNA, sous le parrainage de Minni Arko Minnawi et la supervision du ministre Khaled Al-Eissar ainsi que du wali du Sud-Darfour, il a précisé que ses forces se joindraient à l'armée sur les fronts du Darfour et du Kordofan.

Il a ajouté que, depuis son retour, il avait convaincu de nombreux responsables ayant fait défection, estimant que les revenants étaient plus nombreux que les hommes placés sous son commandement. Il a enfin indiqué que la décision de faire la guerre avait été prise par Hemedti, avec le soutien de pays étrangers, dans le but de démembrer le pays.