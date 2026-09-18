Soudan: FAS annoncent la libération de plusieurs zones de l'État du Kordofan du Nord

Les forces armées Soudanaises -FAS- ont annoncé, dans un communiqué publié jeudi, la libération de plusieurs localités dans l'État du Nord-Kordofan. Elles ont affirmé poursuivre, avec les forces appuyantes, leurs opérations sur divers fronts, dans le cadre de leur devoir national de défense de la sécurité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Le communiqué indique que les forces armées ont repris les zones de Kajmar, Sharshar, Al-Binayya Al-Kirainiya, Al-Qilaiat, Awlad Hazma, Moqouldat, Rishan, Al-Qa'a, Ghaba Al-Laqad, Al-Kukiti, ainsi que la zone autour d'Al-Mazroub, à l'issue de violents combats ayant infligé de lourdes pertes à la milice qualifiée de terroriste. Elles ont également poursuivi les éléments restants jusqu'aux abords du Darfour, tout en menant de vastes opérations de ratissage à l'ouest d'El-Obeid.

Le communiqué affirme que les opérations se poursuivent avec détermination jusqu'au rétablissement complet de l'autorité de l'État, la sécurisation des citoyens et le nettoyage des zones encore occupées, afin d'aboutir à la paix et à la stabilité dans tout le pays.

La conclusion du texte rend hommage aux martyrs, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande le retour sain et sauf des prisonniers et des personnes portées disparues.