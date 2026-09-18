Soudan: FAS annoncent la libération de plusieurs zones de l'État du Kordofan du Nord

18 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les forces armées Soudanaises -FAS- ont annoncé, dans un communiqué publié jeudi, la libération de plusieurs localités dans l'État du Nord-Kordofan. Elles ont affirmé poursuivre, avec les forces appuyantes, leurs opérations sur divers fronts, dans le cadre de leur devoir national de défense de la sécurité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Le communiqué indique que les forces armées ont repris les zones de Kajmar, Sharshar, Al-Binayya Al-Kirainiya, Al-Qilaiat, Awlad Hazma, Moqouldat, Rishan, Al-Qa'a, Ghaba Al-Laqad, Al-Kukiti, ainsi que la zone autour d'Al-Mazroub, à l'issue de violents combats ayant infligé de lourdes pertes à la milice qualifiée de terroriste. Elles ont également poursuivi les éléments restants jusqu'aux abords du Darfour, tout en menant de vastes opérations de ratissage à l'ouest d'El-Obeid.

Le communiqué affirme que les opérations se poursuivent avec détermination jusqu'au rétablissement complet de l'autorité de l'État, la sécurisation des citoyens et le nettoyage des zones encore occupées, afin d'aboutir à la paix et à la stabilité dans tout le pays.

La conclusion du texte rend hommage aux martyrs, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande le retour sain et sauf des prisonniers et des personnes portées disparues.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.