Soudan: Le SG de la Santé rencontre l'ambassadrice du Soudan aux Pays-Bas

Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali Babakr a rencontré jeudi l'ambassadrice du Soudan aux Pays-Bas, Mme Oumima Al-Sharif, pour examiner les moyens de renforcer la coopération sanitaire entre le Soudan et les Pays-Bas. Leurs échanges ont également porté sur les possibilités de soutien au secteur de la santé soudanais à travers des partenariats internationaux.

Les deux parties ont passé en revue les défis auxquels fait face le système de santé dans le contexte actuel. Elles ont souligné la nécessité de maintenir une coordination diplomatique et sanitaire afin d'améliorer les services médicaux, d'élargir l'appui technique et logistique au Soudan, et d'activer les accords relatifs à la formation du personnel médical aux Pays-Bas.

Dr Ali Babakr a insisté sur l'importance d'une réponse rapide, en particulier dans les zones libérées, tout en saluant l'aide fournie par les pays frères au début de la guerre. Il a aussi appelé au respect des orientations fixées par l'administration des subventions et des dons, ainsi qu'à l'envoi d'un rapport mensuel sur les besoins du secteur de la santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'ambassadrice a mis l'accent sur la nécessité de la coordination et de la simplification des procédures pour faire parvenir l'aide au pays. Elle a affirmé que tous les mécanismes seraient activés pour garantir l'acheminement de cette aide selon les listes établies par le ministère, tout en remerciant le ministère fédéral de la Santé pour les informations fournies.