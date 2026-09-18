Soudan: Le pays participe au forum régional sur la propriété intellectuelle

La registraire générale de la propriété intellectuelle au Soudan la conseillère générale Mme Nadia Aboubakr a participé au Forum régional pour le développement institutionnel des offices de propriété intellectuelle dans la région arabe, organisé au Caire les 15 et 16 septembre. La rencontre était parrainée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle et l'Autorité égyptienne de la propriété intellectuelle.

Le forum a examiné les moyens d'améliorer la performance des offices nationaux, de consolider la coopération et de favoriser l'échange d'expertises. Mme Aboubakr a proposé de renforcer la coopération entre ces offices, notamment par l'exploitation mutuelle des résultats d'examen et le partage des tâches.

Elle a également souligné la nécessité d'associer la transformation numérique à la refonte des procédures, à la continuité des services et à la protection des données et des registres en période de crise.

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La responsable soudanaise a insisté sur l'importance de mener simultanément la modernisation de la législation, le développement institutionnel, la numérisation et le renforcement des capacités, afin de permettre aux offices nationaux d'appliquer efficacement les textes et de suivre les évolutions technologiques. Elle a appelé à passer du simple échange d'expériences à une coopération en faveur d'un développement commun dans la région.