Afrique: L'Association des professionnels des médias du Kordofan et du Darfour organise un séminaire sur les divisions au sein de FSR

L'Association des journalistes et professionnels des médias du Kordofan et du Darfour, en coopération avec l'Agence soudanaise de presse (SUNA) et le Centre Al-Tamaddun pour les services de presse, les médias et la formation a organisé jeudi à Omdurman un séminaire sur les dissensions au sein des Forces de soutien rapide (FSR). Placé sous le thème « Le retour dans le giron national, voie vers la paix », l'événement s'est tenu sous le parrainage du gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi.

Le général à la retraite Abdelmalik Bachir a présenté une communication sur les effets de ces défections, qu'il a décrites comme un indicateur favorable aux forces gouvernementales. Selon lui, les redditions et les ralliements affaiblissent le moral des combattants des FSR, accentuent la méfiance entre leur direction et les commandants sur le terrain, et renforcent la capacité de progression des forces armées sur plusieurs axes.

Il a attribué ces départs à la discrimination, aux mauvais traitements, au manque de confiance envers certains groupes et à la faiblesse de leur armement. Il a également évoqué l'envoi de combattants issus de certaines tribus sur les lignes de front, tandis que des groupes proches de la famille Dagalo seraient tenus à l'écart des combats, ainsi que l'emprisonnement de nombreux dirigeants et combattants, notamment à la prison de Dagris.

Le Dr Abderrahmane Hassan Saïd a, pour sa part, présenté une communication sur les crimes et violations, ainsi que sur le droit à l'amnistie générale conformément aux lois soudanaises.

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