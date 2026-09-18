Sénégal: L'Assemblée nationale déclare avoir reçu le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 Communiqué)

18 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale a déclaré avoir reçu ce vendredi le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026.

Dans un communiqué rendu public le même jour, l'institution parlementaire informe notamment du dépôt du projet de loi de finances rectificative.

Le document a été régulièrement réceptionné au secrétariat général de l'Assemblée ́nationale, en même temps que la Lettre de transmission du président de la République.

Il était aussi accompagné du décret ordonnant la présentation, à l'Assemblée nationale, du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, ajoute le communiqué.

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a déclaré, à l'ouverture d'une session extraordinaire ce vendredi matin, que l'institution parlementaire était encore en attente de recevoir le document.

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