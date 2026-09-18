Sénégal: Gestion des inondations - Cheikh Tidiane Dièye évoque un 'bilan à mi-parcours positif'

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a parlé vendredi d'un "bilan à mi-parcours positif" de la gestion des inondations, évoquant notamment des acquis dans la lutte contre le phénomène.

"Nous avons obtenu des acquis sur le front de la gestion des inondations. Ici, à Dakar, après la pluie du mardi 15 septembre, il y a eu des accumulations d'eaux. Mais quelques heures après les eaux ont été évacuées. La même situation a été observée dans les régions. Il reste encore du travail à faire, mais nous avons des acquis grâce à l'anticipation de la mise en oeuvre des mesures prioritaires", a-t-il indiqué.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement participait à une réunion du Comité national de gestion des inondations (CNGI) à laquelle ont également pris part par visio les gouverneurs des régions de Diourbel, de Kaolack, de Saint-Louis, de Thiès et de Dakar.

Il a précisé que les services du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement à travers la Direction de la prévention et de la gestion des inondations et de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) déploient des agents sur le terrain à chaque fois qu'il pleut.

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"Ils se chargent de surveiller le sites critiques, d'extraire des déchets accrochés aux grilles avaloirs", a assuré M. Dièye, non sans pointer du doigt, la vétusté du réseau.

"Nous avons un réseau qui a été construit dans les années 60. Nous n'avions pas autant de monde qu'aujourd'hui à Dakar. Le réseau est sous dimensionné. Nous avons commencé à réfléchir sur son renouvellement. Ce sera onéreux, mais avons commencé le travail", a-t-il fait savoir.