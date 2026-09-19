Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 septembre 2026

revue de presse

Kenya : Deux morts après le crash d’un avion lors d’un vol d’entraînement

Un élève pilote et son instructeur ont été tués vendredi dans le crash d’un petit avion d’entraînement à Kipeto, dans le comté de Kajiado, au sud-ouest de Nairobi, ont indiqué les autorités policières kényanes.

L’appareil s’est écrasé dans une zone vallonnée située près d’éoliennes et à proximité de plusieurs écoles. Selon des images tournées sur place, le fuselage s’est disloqué en plusieurs parties dans un champ sec. Le site a été bouclé par les enquêteurs, tandis que des dizaines d’écoliers en uniforme se sont rassemblés à distance pour observer les opérations.

Les deux victimes n’avaient pas encore été identifiées vendredi. Une enquête sur les circonstances de l’accident a été ouverte par les services chargés des investigations aéronautiques. [Source Africanews]

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Gambie : Washington restitue aux victimes 2,5 millions de dollars liés à Yahya Jammeh

La Gambie va recevoir 2,5 millions de dollars provenant de la vente d’une propriété liée à l’ancien président Yahya Jammeh aux États-Unis. Banjul et Washington ont conclu un accord qui réserve cette somme à l’indemnisation des victimes du régime de l’ex-chef de l’État, au pouvoir de 1994 à 2017.

Le département américain de la Justice a annoncé, vendredi 18 septembre, la restitution à la Gambie de 2 507 911,73 dollars, correspondant au produit net de la vente d’une résidence située à Potomac, dans le Maryland. Le bien avait été acquis par Yahya Jammeh et son épouse, Zineb Jammeh.

Selon la justice américaine, son financement provenait de fonds publics détournés et de revenus issus de faits de corruption. La procédure engagée aux États-Unis avait abouti, en mai 2022, à la confiscation de la propriété, dont la valeur d’acquisition était estimée à environ 3,5 millions de dollars. [Source LSI Africa]

RDC, affaire FRIVAO : Constant Mutamba condamné à dix ans de prison

La Cour de cassation de la RDC a rendu son verdict dans l’affaire FRIVAO. L’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, écope de dix ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics. Son ancien collaborateur Chançard Bolukola est condamné à sept ans. Au cœur du dossier : des fonds destinés à indemniser les victimes congolaises des activités illicites de l’Ouganda.

Après plusieurs reports, l’attente a pris fin ce vendredi 18 septembre à Kinshasa. La Cour de cassation a déclaré établis les faits de détournement de deniers publics reprochés à Constant Mutamba et l’a condamné à dix ans de travaux forcés.

Chançard Bolukola Osony, ancien coordonnateur intérimaire du Fonds de réparation et d’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda (FRIVAO), a pour sa part écopé de sept ans de travaux forcés. La Cour a également retenu à son encontre des faits de blanchiment de capitaux. [Source Afrik.com]

Burna Boy chantera à la mi-temps du premier match NFL à Paris

Burna Boy sera la vedette du spectacle de la mi-temps du premier match de saison régulière de la NFL (football américain) organisé en France. Le chanteur nigérian se produira le 25 octobre 2026 au Stade de France, lors du match entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints.

La NFL a annoncé la présence de Burna Boy pour ce rendez-vous inédit à Paris. Le match débutera à 14h30, avec un coup d'envoi prévu au Stade de France. Pour l'artiste nigérian, ce sera un nouveau passage au Stade de France. En avril 2025, Burna Boy était devenu le premier artiste africain à y se produire en tête d'affiche. [Source Africa Radio]

Sénégal : L’État se donne trois ans pour apurer la dette aux entreprises, le secteur privé grince des dents

Au Sénégal, les réactions du secteur privé après l’annonce faite par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô que l’État rembourserait sa dette de plus de 1 400 milliards de francs CFA aux entreprises sur les trois prochaines années. Avec un premier paiement de 300 milliards prévu d’ici la fin de l’année. Le secteur du bâtiment notamment, lourdement touché par la récession, grince des dents.

Rembourser l’intégralité de la dette aux entreprises sur trois ans. Le délai n’est plus tenable. même avec ce premier remboursement de 300 milliards de francs CFA attendu d’ici la fin de l’année. Car, depuis 2021 et les premiers arriérés, les entreprises s’adaptent, rappelle Diaraf Alassane Ndao, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du BTP. [Source RFI]

L'Afrique du Sud offre 24 600 $ pour toute information utile sur la série de meurtres de femmes

La police sud-africaine a offert une récompense financière pour toute information pouvant conduire à l'arrestation des responsables d'une série de meurtres à Ekurhuleni, à l'est de Johannesburg.

La police a retrouvé le neuvième corps jeudi, alimentant davantage l'inquiétude du public concernant ces assassinats. Jusqu'à présent, trois des victimes ont été identifiées.

La récompense, d'un montant de R400 000 ($24 600), a été annoncée lors d'un point de presse sur les mesures visant à appréhender les auteurs, alors que la police poursuit l'enquête sur les décès de femmes dont les corps ont été retrouvés dans la région en moins de deux mois. [Source TRT Afrika]

A Ceuta, les centres d’accueil pour migrants sont saturés dès leur ouverture par les autorités

Cinquante jours après l’afflux dans la ville espagnole de plus de 70 000 immigrés illégaux en provenance du Maroc, Madrid dit avoir créé plus de 6 000 places sous des tentes. Il resterait entre 3 000 et 8 000 personnes à la rue.

Nouvel accès de fièvre à Ceuta, la ville autonome espagnole d’Afrique du Nord. Vendredi 18 septembre, aux alentours de 7 heures du matin, quelque 150 représentants des forces de l’ordre – police, armée et Guardia Civil –, ont entrepris d’évacuer la plage de Benitez.

Depuis une dizaine de jours, des milliers de migrants s’y étaient peu à peu rassemblés, dans des abris de fortune faits de bambous, cartons et bâches plastiques, alors que la plage voisine du Trampolin étant complètement saturée. [Source Le Monde Afrique]

Egypte : 12,8 millions de touristes en 9 mois

L’Egypte a accueilli environ 12,8 millions de touristes entre janvier et le 4 septembre 2026 et table sur près de 20 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année, a annoncé le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy.

Le chiffre de 12,8 millions de touristes en Égypte, entre janvier et septembre 2026, a été annoncé lors d’une rencontre jeudi 17 septembre avec des médias français à Paris, en marge du salon IFTM Top Resa 2026.

Une telle prévision prolongerait la dynamique enregistrée en 2025, année au cours de laquelle l’Egypte a accueilli environ 19 millions de touristes, un record historique et une progression de 21 % par rapport à 2024. Au cours des neuf premiers mois de 2025, le pays avait déjà enregistré environ 15 millions de touristes. [Source Apanews]

Nigeria : Manifestations après la mort de 37 orpailleurs en détention

Des manifestants ont érigé des barricades sur plusieurs axes de la ville, tandis que des actes de vandalisme ont été signalés contre des biens publics et privés, notamment des bus de l’Autorité des transports de l’État du Niger, selon les mêmes sources. Les 37 victimes faisaient partie de dizaines de personnes interpellées les 15 et 16 septembre lors d’opérations menées contre des sites d’exploitation minière présumée illégale, avant d’être placées en détention dans des locaux du NSCDC à Minna.

Les causes exactes de leur décès n’ont pas encore été établies. Des témoignages de survivants font toutefois état de cellules surpeuplées et insuffisamment ventilées, tandis qu’un rapport de renseignement évoqué par des médias avance l’hypothèse d’une asphyxie liée aux conditions de détention.

Le président nigérian, Bola Tinubu, a ordonné vendredi une enquête « complète » et « transparente » pour déterminer les circonstances des décès, notamment les conditions d’arrestation et de détention ainsi que la prise en charge médicale des personnes concernées. [Source Le 360 Afrique]

Présence massive de l'Inde à la prochaine Foire de Lomé

Prévue du 27 novembre au 13 décembre 2026, la Foire Internationale de Lomé (FIL) accueillera l'Inde comme pays Invité d’honneur.

Cette participation traduit l'intérêt réel que New Delhi porte à ce rendez-vous commercial, et au-delà aux opportunités présentes en Afrique.

De nombreux exposants indiens sont attendus, selon les organisateurs. Equipements agricoles, électronique, médicaments génériques, engrais, produits manufacturés. Tels sont les produits qui seront présentés. [Source Togonews]