Togo: Accès libre et gratuit aux médias publics

19 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de la Communication a adressé une circulaire rappelant à tous les distributeurs de services audiovisuels leur obligation légale de garantir à leurs abonnés un accès gratuit aux médias audiovisuels publics togolais.

Selon le cadre juridique, tout distributeur de services met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des médias audiovisuels publics ».

Or, il a été constaté que cette obligation n'est pas systématiquement respectée par l'ensemble des distributeurs.

Le ministère rappelle donc à tous les distributeurs de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'accès gratuit aux médias publics, notamment la TVT, Radio Lomé et Radio Kara.

Ils disposent d'un délai de trente jours pour se mettre en règle.

À l'expiration de ce délai, ils devront communiquer au ministère les mesures prises pour garantir le respect de cette obligation.

A défaut de mise en conformité dans les délais impartis, les situations concernées seront transmises à l'autorité de régulation compétente, pour les suites appropriées.

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