Congo-Kinshasa: Le manque d'eau et de matériel d'hygiène préoccupe dans des structures de santé à Beni

Le manque d'eau, de savon et de matériel d'hygiène complique la prévention et le contrôle des infections dans certaines structures sanitaires de Beni, au Nord-Kivu. Cette situation préoccupe les professionnels de santé, alors que le respect des mesures d'hygiène constitue un élément de la sécurité des patients et du personnel soignant.

À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée le 17 septembre, des professionnels de santé disent avoir fait ce constat dans plusieurs structures de santé de la ville.

Au Centre hospitalier Emmanuel d'Alzon, le docteur Michael Vahitirania évoque notamment l'insuffisance de matériel d'hygiène, des bâtiments inadaptés et le manque de formation du personnel à la gestion des déchets.

« C'est très difficile de voir une structure qui débloque des fonds pour acheter du gel hydroalcoolique. Les personnels soignants ne sont pas formés. Ils ne connaissent pas les principes de prévention et de contrôle des infections », déplore-t-il.

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Dans le contexte de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, plusieurs structures sanitaires de Beni bénéficient toutefois d'un appui en équipements et matériels destinés à renforcer la prévention et le contrôle des infections.

Selon le Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP), ces interventions visent notamment à améliorer les conditions de prise en charge et à renforcer la protection des patients, du personnel soignant et des visiteurs.

Des forages annoncés

Le bureau de la zone de santé de Beni annonce également la réalisation de forages et l'installation de réservoirs d'eau avec l'appui de ses partenaires.

« Il y aura des forages qui seront réalisés pour approvisionner les structures en eau potable, mais aussi pour augmenter la capacité de stockage d'eau dans les établissements de soins », explique Paluku Perusi, intervenant dans la protection à base communautaire.

Le PPSSP appelle par ailleurs les partenaires intervenant dans le secteur de la santé à soutenir les activités de prévention et de contrôle des infections, ainsi que la disponibilité des médicaments.