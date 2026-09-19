Congo-Kinshasa: 65 ans après sa disparition à Ndola, James Swan salue l'héritage de Dag Hammarskjöld en faveur de la paix au pays

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, a rendu hommage à Dag Hammarskjöld, à l'occasion du 65e anniversaire de sa disparition, survenue le 18 septembre 1961 dans un accident d'avion près de Ndola, en Zambie.

La cérémonie s'est tenue vendredi 18 septembre, sur le site du crash, en présence notamment de représentants du gouvernement zambien et de membres de la communauté diplomatique. Dag Hammarskjöld, alors secrétaire général des Nations unies, avait péri alors qu'il était en mission de médiation dans le cadre de la crise congolaise.

« Rechercher la paix et servir avec intégrité »

Dans son hommage, James Swan a évoqué les principes défendus par l'ancien secrétaire général, notamment la recherche de la paix, l'intégrité dans le service et le respect du droit international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Rendre hommage à Dag Hammarskjöld, c'est faire vivre les principes qu'il défendait : rechercher la paix, servir avec intégrité et faire respecter le droit international, même lorsque cela est difficile », a-t-il déclaré.

Soixante-cinq ans après sa disparition, l'héritage de Dag Hammarskjöld reste associé à l'histoire du maintien de la paix des Nations unies et à l'engagement de l'ONU en faveur d'un règlement pacifique de la crise congolaise.

Le site de Ndola, où l'ancien secrétaire général a trouvé la mort, fait depuis plusieurs années l'objet de cérémonies commémoratives consacrées à sa mémoire et à son engagement pour la paix.