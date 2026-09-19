Congo-Kinshasa: L'accalmie sécuritaire relance les marchés et les échanges à Djugu

L'accalmie sécuritaire semble favoriser la reprise des activités commerciales et des échanges entre communautés dans le secteur de Walendu Djatsi, dans le territoire de Djugu (Ituri). La circulation est redevenue plus fluide dans plusieurs entités rurales et des marchés ont repris leurs activités, a rapporté selon la société civile locale, vendredi 18 septembre.

Sur la route nationale 27, le marché de Pisto accueille désormais des vendeurs et des acheteurs venus de différentes communautés. Cette reprise permet notamment aux agriculteurs d'écouler plus facilement leurs produits, selon les acteurs de cette structure citoyenne.

La même dynamique est observée au marché de Tchélé, où les échanges commerciaux favorisent les rencontres entre des populations qui, selon la société civile, se fréquentaient peu auparavant.

« Les gens viennent en masse au marché, les uns pour acheter des produits champêtres, les autres des produits manufacturés. Il y a une très bonne ambiance : les gens se rencontrent, partagent un verre, dansent et se réjouissent », témoigne Germain Mapasa, coordonnateur de la société civile de Walendu Djatsi.

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Pour les acteurs communautaires, cette reprise des activités commerciales constitue également un signe de rapprochement entre les populations.

Appel à consolider l'accalmie

La société civile salue cette évolution, mais appelle à consolider la situation sécuritaire afin de permettre aux populations de reprendre durablement leurs activités.

La prochaine réouverture du marché de Dz'uda, détruit lors d'anciennes attaques armées, est également présentée comme un signe de reprise. Les acteurs locaux souhaitent que cette dynamique se poursuive et contribue au développement du territoire de Djugu.