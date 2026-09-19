Congo-Kinshasa: Près de 18 000 élèves de Djugu bénéficient du dispositif de protection « Écoles plus sûres » de la MONUSCO

Près de 18 000 élèves ont bénéficié, depuis juin 2026, de mesures de sécurisation mises en place par la MONUSCO dans le cadre de sa campagne « Écoles plus sûres » (Safer Schools), en collaboration avec les Forces armées de la RDC (FARDC). L'initiative vise à favoriser la continuité de l'éducation dans les zones touchées par l'insécurité dans le territoire de Djugu et dans d'autres entités de l'Ituri, rapporte la Mission onusienne ce vendredi 18 septembre.

L'insécurité liée à la présence de groupes armés continue de perturber la scolarité de nombreux enfants dans la province. Pour réduire les risques autour des établissements scolaires, des patrouilles conjointes sont déployées quotidiennement à proximité des écoles et dans les zones considérées comme vulnérables.

Les Casques bleus assurent également une surveillance régulière des principaux axes empruntés par les élèves et les enseignants.

Ce dispositif a notamment permis, selon la MONUSCO, à des milliers d'élèves de passer leurs épreuves scolaires dans des conditions sécurisées.

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Entre le 22 et le 25 juin, 14 876 élèves ont ainsi présenté les épreuves de l'Examen national de fin d'études primaires dans la zone d'opérations de la MONUSCO en Ituri. À ce nombre se sont ajoutés près de 3 000 candidats venus des territoires d'Aru, de Mahagi et de Mambasa, portant le total à près de 18 000 élèves bénéficiaires.

La poursuite des activités scolaires

Selon la MONUSCO, la campagne « Écoles plus sûres » doit contribuer à maintenir la fréquentation scolaire et à permettre aux élèves de poursuivre leur éducation malgré les risques sécuritaires.

Les bénéficiaires témoignent se sentir davantage en sécurité et pouvoir étudier dans de meilleures conditions. Ils souhaitent que cet appui se poursuive afin de maintenir un environnement scolaire plus sûr.