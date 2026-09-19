Ile Maurice: La future National Crime Agency évoquée

À l'occasion du 126e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), un dépôt de gerbes a eu lieu hier matin pour lui rendre hommage au samadhi du Jardin botanique éponyme, à Pamplemousses, dans une atmosphère empreinte de respect et de recueillement. Le Premier ministre et fils de SSR, Navin Ramgoolam, était entouré de ministres, de junior ministers, de députés et de citoyens venus saluer la mémoire de SSR.

Ce rendez-vous a rappelé le parcours de SSR et l'accession du pays à l'Indépendance. Navin Ramgoolam a déclaré : «Quand vous regardez le parcours de SSR, c'est un parcours incroyable dont malheureusement les livres d'histoires ne parlent pas.» Même étant Premier ministre pour la quatrième fois, il a affirmé : «Personne ne peut faire le parcours de SSR, même pas moi.»

Il s'est également exprimé face à une question de la presse sur la nomination prochaine du chef de la National Crime Agency (NCA) : «Des entretiens sont en cours. Je rencontrerai d'autres personnes à Londres et j'impliquerai des limiers de Scotland Yard avec lesquels on ne pourra pas plaisanter.» Interrogé sur les propos de Pravind Jugnauth jeudi, qualifiant la NCA de «Navin Chandra Agency», le Premier ministre a répondu : «Li zoli, linn met enn non pou mwa. Mwa monn dir pa met mo non okenn par. Ala monn gagn enn non.» Quant à un éventuel remaniement ministériel, il a souligné qu'il communiquera en temps voulu.

Avant l'arrivée du Premier ministre, un petit incident s'est produit. Un homme âgé portant un sac rouge a exprimé son mécontentement face aux ministres présents. Il a déclaré être venu uniquement pour rendre hommage à SSR : «Mo leker fermal.» Le ministre de l'Agroindustrie, Arvin Boolell, et des policiers, sont intervenus pour tenter de le calmer. Face aux membres des forces de l'ordre, l'homme s'est exclamé qu'il avait le droit de s'exprimer, ajoutant : «Si zot ena kouraz, ramas mwa.»

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