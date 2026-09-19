Ile Maurice: Échecs - Le pays engrange ses premiers points

La deuxième journée des Olympiades, jeudi, n'a pas vu les équipes masculine et féminine mauriciennes l'emporter face aux Thaïlandais et aux Guatémaltèques respectivement. Toutefois, chacune des formations a pu marquer ses premiers points.

Chez les filles, c'est Meritza Acham qui a remporté sa partie contre Deycy Daniela Raymundo, Woman FIDE Master du Guatemala. «Elle a employé une combinaison où elle a pris deux pions à l'adversaire. Elle a pu convertir cet avantage en victoire», indique Patrick Li Ying. Malheureusement, la sélection féminine s'est inclinée sur le score de 3-1 face aux Guatémaltèques, Chethanah Andhin, Aamirah Beekhy et Manusha Aubeeluck ne parvenant pas à l'emporter.

Chez les garçons, Hoolan Naipal et Stéphane Lam Kin Cheung ont obtenu le nul face à leurs adversaires thaïlandais Thanadon Kulpruethanon et Tupfah Khumnorkaew respectivement. «Nous avons été très malchanceux en ce qui concerne Stéphane Lee Luen Mang et Rayen Sawmynaden, qui avaient des positions gagnantes mais qu'ils n'ont pu concrétiser», ajoute Patrick Li Ying. À noter que les messieurs se sont inclinés sur le score de 3-1.

Cela dit, vendredi, les Mauriciens ont affronté les représentants du Burkina Faso, tandis que les Mauriciennes étaient opposées à celles de la Grenade.