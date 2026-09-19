Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Roumanie, Suisse, Turquie et Ukraine)

19 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Roumanie, 10e journée, 1re division

Sans Gabriel Charpentier, absent après sa sortie prématurée lors de la 9e journée, Arges chute sur la pelouse du Steaua Bucarest (1-2).

Suisse, 9e journée, 2e division

Alexis Beka Beka est entré à la 84e lors du revers d'Aarau à Winterthur (1-2). Le score était déjà acquis.

Turquie, 6e journée, 1re division

Pas de vainqueur entre Kasimpasa et Konyaspor (0-0).

Côté Kasimpasa, Kévin Mouanga était titulaire au poste d'axial droit. Dans le camp visiteur, Yhoan Andzouana n'était pas dans le groupe.

Ukraine, 7e journée, 1re division

Le Polyssia bat Kryvbas (2-1). Sans Borel Tomandzoto sans Béni Makouana, non retenus.

Jerry Yoka est entré à la 60e lors du match nul concédé par le Chernomorets Odessa face à Obolon (1-1).

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