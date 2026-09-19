Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Israël, Italie, Malte, Pays de Galles et Pays-Bas)

19 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Israël, 5e journée, 1re division

Emmené par son capitaine Fernand Mayembo, l'Hapoel Tel Aviv soumet l'Hapoel Petah Tikva (3-0). L'équipe de l'international congolais a évolué à dix à partir de la 42e minute.

Et remonte provisoirement à la deuxième place du classement avec 10 points.

Italie, 5e journée, 1re division

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Sassuolo s'incline à Monza (0-1). Darryl Bakola était aligné au poste de milieu gauche. Une bonne percée à la 28e, ponctuée d'un tir cadré, alors que la passe en retrait semblait plus judicieuse.

Remplacé à la 82e.

Malte, 6e journée du tournoi d'ouverture, 1re division

Marsaxlokk subit la loi des Hamrun Spartans (1-4). Christoffer Mafoumbi était titulaire au but, alors que Messie Biatoumoussoka était absent.

Pays de Galles, 10e journée, 1re division

Caernarfon corrige Cambrian United 9-1. Entré à la 66e, Offrande Zanzala a inscrit le neuvième but de son équipe à la 90e+8. Son premier de la saison.

Notons que le match s'est terminé à dix contre neuf.

Pays-Bas, 7e journée, 2e division

Il n'aura fallu que trois minutes à Kévin Monzialo pour se mettre en évidence, lors de la réception d'Helmond. Alors que Den Bosch part au contre, l'avant-centre congolais fait l'appel plein axe à la limite du hors-jeu, contrôle le ballon en extension, fixe la défense centrale et oriente le jeu sur Barglan, dont la frappe est détournée par le gardien visiteur.

Et Den Bosch ouvre le score sur le corner.

L'attaquant congolais a ensuite tenté un ciseau au second poteau, que le gardien sort d'une manchette, avant de frapper fort au but et de buter à nouveau sur le dernier rempart (6e).

A la 23e, sur un long ballon de Laros, Monzialo contrôle parfaitement, emmène le cuir entre deux puis quatre joueurs et provoque le but contre son camp de Koglin (2-1, 23e).

Aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty pour une main de Ludwig à la 52e.

Nouvelle frappe cadrée à la 57e, mais le gardien gagne son duel.

Remplacé à la 89e, l'ancien Havrais a encore fait étalage de son registre complet.

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