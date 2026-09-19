Madagascar: Antsiranana / Sport scolaire - Les athlètes antsiranais au-dessus du lot

Les responsables d'encadrement et les jeunes élèves en situation de handicap ayant participé au Sport scolaire national à Mahajanga sont venus présenter leurs résultats au chef de région Diana. Ils ne sont pas rentrés les mains vides : médailles d'or et coupe en main, ils ont partagé avec fierté les fruits de leur participation à cette compétition nationale.

Après avoir participé pour la première fois à cette compétition nationale, des athlètes en situation de handicap ont réalisé une performance remarquable dans leurs disciplines respectives. Eux, ils auraient pu rester à Antsiranana, faute de moyens. Ils sont finalement rentrés de Mahajanga avec un palmarès qui force le respect : six médailles, dont trois en or, deux d'argent et une de bronze.

Tout a commencé par une idée simple : pourquoi les enfants en situation de handicap d'Antsiranana ne pourraient-ils pas, eux aussi, prendre part aux compétitions sportives scolaires ? Octave Lydie Sabine, enseignante et coach, avait observé à Fianarantsoa la participation d'athlètes en situation de handicap à des compétitions. L'expérience l'a convaincue. De retour à Antsiranana, elle décide de passer à l'action. Elle décide de constituer une équipe d'Antsiranana et de l'engager dans la compétition. Pendant une année scolaire entière, elle prépare dix enfants issus de la Classe intégrée Passerelle de l'EPP Scama. Entraînement après entraînement, elle tente de faire émerger chez ces jeunes une autre certitude : leur handicap ne doit pas être une frontière.

Autres solutions

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Mais un obstacle de taille surgit : le financement du déplacement. La demande adressée au ministère compétent n'aboutit pas comme espéré. À la dernière minute, le soutien au déplacement des enfants en situation de handicap n'est pas accordé, le budget disponible étant destiné aux élèves valides.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Sabine cherche d'autres solutions. Elle frappe aux portes de la région et de quelques opérateurs économiques. Les aides réunies permettent finalement de financer le déplacement de l'équipe vers Mahajanga. Et là où les moyens manquaient, les résultats vont parler.

Pour une première participation d'Antsiranana, les jeunes athlètes réalisent une performance inattendue. Deux titres en or sont remportés sur 100 mètres et un autre au lancer de poids de 3,5 kg. Les deux médailles d'argent sont obtenues sur 100 mètres, tandis que le bronze vient du 200 mètres. Un palmarès qui donne une autre dimension à cette première expérience.

« C'est presque un miracle. Pour une première participation, Antsiranana frappe fort », souligne le coach de ces dix jeunes de la Classe intégrée Passerelle de l'EPP Scama. Un dispositif destiné à préparer progressivement les enfants en situation de handicap à rejoindre une classe ordinaire. Trisomie 21, autisme ou déficience auditive : des profils différents, mais un même message, le handicap ne doit jamais définir les limites d'un enfant.