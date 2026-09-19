Madagascar: Déplacement - Les taxis-brousse de Toliara rejoignent Amoronakona

19 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par MiotiSoa Mare

Les chefs des régions Atsimo Andrefana, Androy, Anosy et Ihorombe, les responsables de l'Agence de transport terrestre (ATT), le directeur régional des Transports et de la météorologie Atsimo Andrefana et des représentants de la gendarmerie nationale ainsi que les responsables des coopératives de transport se sont réunis au bureau de la région Atsimo Andrefana. Ils se sont mis d'accord sur le fait que les taxis-brousse en provenance du sud rejoignent la gare routière d'Amoronakona, au Bypass, à Antananarivo.

« Cette décision fait partie du processus de renouveau et de changement que l'État prône actuellement. Les coopératives de transport acceptent de rejoindre la nouvelle gare routière d'Amoronakona », explique le général Olivier Miandrisoa, chef de la région Atsimo Andrefana. Il demande en revanche à ce que des moyens de transport pratiques tels que les navettes soient disponibles pour les voyageurs pour aller en ville.

Manohisoa, représentant des coopératives de transport, a profité de cette rencontre avec les autorités locales de jeudi dernier pour parler de leurs maux. « Nous demandons également à ce que le stationnement des taxis-brousse régionaux et nationaux de Sanfily Toliara soit déplacé à Motombe Ouest à Andranomena. C'est plus spacieux comme à Amoronakona et ce sera plus ordonné. Nos voyageurs ne trouveront pas de mal à faire un peu plus de dépenses pour rejoindre le lieu», a-t-il souligné. Ce projet de déplacement du stationnement vers Andranomena est envisagé par la commune urbaine de Toliara et les transporteurs depuis dix ans. Il n'est toujours pas réalisé pour de nombreuses raisons, apprend-on. À suivre.

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