Togo: John Yoagbati et « Les Combattants pour la Paix » 'assurent' la rentrée des élèves orphelins de l'EPP Gatokopé

Il est sans conteste, le citoyen d'honneur du Canton de Djagblé. Lui c'est bien le président de l'association togolaise, « Les Combattants pour la paix », John Yoagbati. De l'assistance aux veuves, aux orphelins, aux chrétiens comme musulmans, aux païens comme animistes, il n'a depuis toujours fait aucune différence dans l'assistance aux populations en difficulté de ce canton (Djagblé) de la Commune de Zio 1, dans la partie Nord-Est de Lomé. Et ce Vendredi 18 Septembre 2026, il a encore témoigné de ce qu'il porte dans son coeur ces concitoyens togolais qu'il a encore assisté avec son association, des jeunes élèves orphelins (32) du village de Gatokopé.

En effet, au cours d'une cérémonie organisée ce jour à l'EPP Gatokopé, Les Combattants pour la Paix, de John Yoagbati, ont offert à plus d'une trentaine d'enfants orphelins, de cet établissement scolaire créé depuis l'année scolaire 2025-2026, des kits scolaires. Ceci, d'après les mots du président, pour permettre à ces derniers de faire face à l'année scolaire 2026-2027 démarrée depuis Lundi dernier, en toute quiétude.

Des explications du donateur, ce geste qualifié de « surprise » par le Chef du village de Gatokopé, Togbui Gato 1er, n'est que la suite logique d'une sollicitation faite depuis un moment par la tête couronnée qui a demandé à l'homme de bon coeur de ne pas oublier dans ses oeuvres, lui et les populations en difficultés de son ressort.

Dans une exhortation, John Yoagbati et ses pairs, membres de Les Combattants pour la Paix, ont confié aux élèves de l'EPP Gatokopé, le respect des enseignants, des parents mais bien encore de la chose publique, afin de devenir demain, des citoyens modèles parmi lesquels on peut compter des plus hautes autorités et grands décideurs de la République.

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Présent, le Chef du village, Togbui Gato 1er, a salué cette attention particulière et sans cesse renouvelée que portent M. Yoagbati et son association, quand il s'agit d'accompagner les populations du Canton de Djagblé et aujourd'hui spécifiquement, celles de sa localité.

Une reconnaissance qui a été prolongée, pour l'occasion, par la Directrice de cet établissement scolaire, Mme Nandgueban Namtchougli. Cette dernière, a profité de l'occasion pour glisser d'autres doléances aux oreilles bienveillantes de M. Yoagbati et sa suite. Entre autres doléances, il y a celle de voir cet acte être renouvelé jusqu'à l'obtention du CEPD pour certains de ces enfants orphelins et bien d'autres vulnérables de l'EPP Gatokopé.

Pour rappel, ouverte l'année dernière, l'EPP Gatokopé est en pleine implantation et compte pleinement prendre une place importante dans les premiers pas sur le chantier de l'éducation des enfants de ce village du Canton de Djagblé.