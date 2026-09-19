Sénégal: Assemblée nationale - Le projet de loi de finances rectificative 2026 déposé

L'Assemblée nationale a annoncé, ce vendredi 18 septembre 2026, le dépôt du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l'année 2026.

Le texte a été officiellement réceptionné dans l'après-midi par le Secrétariat général de l'Assemblée nationale selon un communiquéde l'institution parlementaire. Il a été transmis en même temps que la lettre du Président de la République et le décret ordonnant sa présentation devant les députés.

Ce dépôt marque ainsi le début de la procédure parlementaire d'examen du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2026. Les prochaines étapes porteront notamment sur son examen par les commissions compétentes avant son inscription à l'ordre du jour pour discussion en séance plénière.