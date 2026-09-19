Sénégal: Patrick Vieira reçu par la ministre des Sports - Les ambitions du nouveau sélectionneur

À peine installé à la tête de l'équipe nationale A du Sénégal, Patrick Vieira a été reçu, ce vendredi 18 septembre 2026, par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly. Une première prise de contact au cours de laquelle le nouveau sélectionneur a exposé ses ambitions pour les Lions de la Teranga.

Il était accompagné du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, et du secrétaire général de la Fédération, Abdoulaye Seydou Sow.

Au cours de cette rencontre, Patrick Vieira a présenté à la tutelle sa vision et ses ambitions à la tête des Lions de la Teranga. Le technicien franco-sénégalais a également fait part de sa volonté de mettre son expérience et son expertise au service de la performance de l'équipe nationale, mais aussi du développement du football sénégalais.

Souhaitant la bienvenue au nouveau sélectionneur, la ministre Djirèye Clotilde Coly lui a adressé ses félicitations et réaffirmé la disponibilité de son département à l'accompagner dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités.

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La ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de consolider la collaboration entre le ministère et la Fédération sénégalaise de football. Une coopération qui, selon elle, doit s'inscrire dans un esprit de responsabilité, de redevabilité et de bonne gouvernance.

L'objectif est de favoriser un environnement serein et stable, jugé nécessaire à la performance de l'équipe nationale et au développement durable du football sénégalais.

Prenant la parole, Patrick Vieira a exprimé sa fierté de servir le Sénégal et sa détermination à mettre son expérience et ses compétences au service des Lions. « Vous pouvez compter sur moi », a déclaré le nouveau sélectionneur.

De son côté, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a réaffirmé la disponibilité de la Fédération à accompagner Patrick Vieira dans sa mission. Il a également rappelé le rôle de l'État dans l'accompagnement de l'équipe nationale masculine de football, dont il constitue le premier bailleur.

Mozambique, Éthiopie, Comores : premiers rendez-vous

Cette rencontre intervient à quelques jours des prochaines échéances des Lions. Le Sénégal doit affronter le Mozambique le 25 septembre, puis l'Éthiopie le 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la CAN 2027.

Les Lions retrouveront ensuite les Comores, le 4 octobre à Marseille.

À l'approche de ces rendez-vous, la ministre de la Jeunesse et des Sports a souhaité plein succès à Patrick Vieira ainsi qu'à l'équipe nationale.