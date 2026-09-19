Madagascar: CAN 2027 - Zacharie Boucher provoque un tollé

Plusieurs passionnés du ballon rond et d'anciens internationaux se disent choqués par les déclarations passées du nouveau gardien de but des Barea, Zacharie Boucher.

L'atmosphère est particulièrement tendue à moins d'une semaine du premier match.

La révélation de la liste des vingt-cinq Barea retenus pour disputer les deux premières journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 a été assombrie par la résurgence de propos polémiques tenus par l'une des deux nouvelles recrues : Zacharie Boucher, actuel portier de l'Estac Troyes. L'exhumation sur les réseaux sociaux d'un extrait de son interview accordée à un média français de référence en 2018 a déclenché une vague d'indignation huit ans plus tard.

À l'époque, alors qu'il était sollicité pour rejoindre la sélection nationale, le natif de La Réunion avait fermement décliné l'invitation : « Je suis Français. Je n'ai jamais été malgache (...) Il n'a qu'à voir mon passeport. Depuis, c'était français. Si le sélectionneur m'appelle, c'est non ». Les passionnés du football malgache, les supporters et plusieurs figures de l'épopée de la CAN 2019 en Égypte n'ont pas caché leur colère face à ce revirement tardif.

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« Tenir de tels propos... est un manque de respect envers notre nation, envers le maillot que tu es censé représenter et envers tous ceux qui se battent pour ce pays. Il y a beaucoup de joueurs malgaches qui aimeraient être à ta place », a fustigé l'ancien international Lalaina Nomenjanahary, alias « Bolida », sur Facebook.

À qui la faute ?

« Tu minimises trop notre pays. Porter le maillot national est un honneur, pas quelque chose qu'on banalise ou qu'on dévalorise selon ses intérêts personnels », a-t-il ajouté. L'ancien capitaine des Barea, Faneva Andriantsima, a lui aussi abondé dans ce sens: « Porter le maillot des Barea de Madagascar est un honneur et un acte d'amour, jamais un choix par défaut ou un moyen de servir ses intérêts personnels... Un peu de respect s'il vous plaît ».

Alors que la tension monte, cet incident va inévitablement impacter la cohésion du groupe à la veille de deux rendez-vous capitaux. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle : alors que des pétitions se multiplient, de nombreux observateurs demandent désormais à la fédération et au sélectionneur Corentin Martins d'écarter le joueur. Pour rappel, Madagascar débutera sa campagne face aux Super Eagles nigérians le vendredi 25 septembre au stade international Godswill Akpabio d'Uyo, au Nigeria. Les hommes de Corentin Martins « recevront » ensuite les Taifa Stars tanzaniens au Maroc, au stade d'honneur de Meknès, le mardi 29 septembre.