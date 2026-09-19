Madagascar: Transport aérien - Emirates renforce l'accès aux marchés touristiques internationaux

Emirates et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'allient pour accroître la visibilité de Madagascar à l'international. L'accord prévoit des campagnes de promotion sur plusieurs marchés.

Attirer davantage de visiteurs, mais aussi faciliter les échanges avec l'extérieur : tel est l'un des enjeux du nouveau partenariat entre Emirates et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Signé le 16 septembre à Dubaï, l'accord doit contribuer à rapprocher Madagascar de nouveaux marchés touristiques et à soutenir l'objectif national d'accueillir un million de visiteurs d'ici 2028.

La compagnie aérienne entend s'appuyer sur son réseau international, qui dessert près de 140 destinations, pour accroître la visibilité de Madagascar. Des campagnes de promotion conjointes sont prévues sur plusieurs marchés, notamment en Europe, dans les Amériques et en Afrique. Le réseau d'agences de voyages et de tour-opérateurs partenaires d'Emirates sera également mobilisé afin de mener des actions marketing et de proposer des offres adaptées aux différents publics.

Voyages de familiarisation

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Pour les professionnels malgaches du tourisme, cette promotion passera entre autres par des voyages de familiarisation organisés dans le cadre du partenariat. Des journalistes et des professionnels du secteur seront invités à découvrir les sites et les attraits de la Grande Île afin de mieux faire connaître la destination auprès de leurs publics.

L'enjeu est important pour un secteur qui contribue directement à l'activité économique. En 2025, Madagascar a accueilli 331 000 visiteurs, contre 315 000 en 2024, soit une hausse de 5 %. Le secteur a également généré plus de 2 000 emplois directs, dont 1 600 dans l'hôtellerie et la restauration. Parallèlement, près de 5 000 chambres supplémentaires ont été créées, portant la capacité d'hébergement à plus de 34 000 chambres.

Le partenariat ne concerne toutefois pas uniquement le transport de voyageurs. L'acheminement de marchandises constitue également un volet de cette coopération. Les Boeing 777-300ER utilisés sur la liaison entre Madagascar et Dubaï peuvent transporter jusqu'à 20 tonnes de fret par vol. Cette capacité devrait faciliter les échanges de marchandises entre Madagascar et les marchés extérieurs.

Depuis 2024, Emirates dessert Antananarivo via Mahé, aux Seychelles. La compagnie propose chaque semaine plus de 2 500 sièges dans chaque direction. La fréquence atteint sept vols hebdomadaires pendant la saison estivale et six durant la saison hivernale.

Selon Lucie Vololonianina, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le réseau d'Emirates devrait permettre de mieux relier Madagascar aux marchés touristiques internationaux, particulièrement en Europe, en Asie et en Océanie. De son côté, la compagnie considère Madagascar comme une destination à promouvoir davantage auprès de sa clientèle internationale.