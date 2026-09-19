Madagascar: Commerce - Une agronome valorise les produits boudés

Une ingénieure agronome transforme des produits peu appréciés en farines et autres produits alimentaires. Une démarche qui vise aussi à mieux valoriser leur potentiel nutritif.

L'entreprise artisanale de Narindra Andriamanamamonjy, ingénieure agronome, valorise les produits boudés. Spécialiste en industrie agricole et alimentaire, elle exploite en totalité la citrouille. Ses feuilles, elle les assèche, sa chair, elle la transforme en farine et ses graines, elle les valorise pour que les consommateurs les consomment, à mélanger avec du yaourt, de la boisson ou un plat cuisiné. Elle travaille également la chair de chouchoute, un autre légume pas très apprécié, qu'elle transforme en farine. Et les fruits comme les kakis, les fraises, les feuilles de cactus, cette agronome les transforme en cuir de fruits, une alternative de bonbon, mais 100 % fruit.

« Ces produits que les gens boudent recèlent un apport nutritif considérable. Le potiron, par exemple, affiche une teneur en vitamine A extrêmement élevée», explique-t-elle, lors du salon de l'agronomie qui s'est tenu à l'École supérieure des sciences agronomiques de l'université d'Antananarivo, du 14 au 18 septembre. Pour elle, ces produits méritent d'être valorisés.

Atout de taille

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ils pourraient constituer un véritable levier dans la lutte contre la malnutrition. Les graines de courge, par exemple, leur valeur nutritive est largement méconnue, alors que leur taux de protéines peut atteindre jusqu'à 30 %, un atout de taille face au taux de malnutrition élevé que connaît Madagascar. Elles présentent en outre de réelles vertus thérapeutiques, grâce à leurs teneurs élevées en zinc et en magnésium », affirme-t-elle.

Pour l'heure, ces produits n'ont pas encore véritablement de cote de popularité. « Un important travail de sensibilisation reste à faire auprès des consommateurs, qui, à Madagascar, restent attachés aux produits frais », lance Narindra Andriamanamamonjy.