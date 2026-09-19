Madagascar: Portrait / Reko - De la chambre d'Anosizato aux grandes scènes

L'histoire de Reko commence loin des grandes scènes. En décembre 2017, Fy Rasolofoniaina et Diary Razafimamonjiraibe commencent à travailler ensemble, avant d'être progressivement rejoints par Zazah Maminiavo puis Princia Razakamahefa. Les répétitions prennent place dans une chambre à Anosizato, avant que le groupe ne poursuive son développement et ne s'installe dans un univers musical qui lui est propre.

D'abord associé au nom de son chanteur principal, le groupe adopte officiellement l'appellation Reko à partir de 2019. Fy Rasolofoniaina au chant et à la guitare acoustique, Diary Razafimamonjiraibe à la basse, Zazah Maminiavo à la batterie et Princia Razakamahefa à la guitare électrique forment aujourd'hui le quatuor.

Une identité musicale

Reko développe un registre de folk progressif, construit autour de la guitare acoustique et nourri par différentes influences musicales malgaches. Au fil des années, le groupe s'est constitué un répertoire à travers plusieurs albums, dont « Andao », « Misia », « Fantatrao ve ? » et désormais « Upside Down ».

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Derrière les mélodies, le groupe revendique également une volonté de transmettre des messages inspirés de la réalité et de la culture malgaches. Une identité qui contribue à construire une relation particulière avec son public.

Cette évolution s'est aussi accompagnée du développement de Hayra Studio, créé notamment pour les enregistrements et les répétitions du groupe.

Sorti en juin, « Upside Down » constitue le quatrième album de Reko. Cinq chansons en anglais y occupent notamment une place particulière. Pour le concert du 20 septembre au Palais des Sports, plus de quarante titres sont annoncés, entre nouvelles compositions et morceaux phares du répertoire.

Le groupe sera accompagné de plusieurs invités, dont Jimmy Harison, Ericka Durock du groupe TGC et DJ Sugar Nathan. Le spectacle sera présenté en deux parties, avec également des collaborations et des reprises de chansons de Reko.

Pour Toky, qui suit le groupe depuis plusieurs années, ce concert sera surtout l'occasion de découvrir ce nouvel album : « Je suis un fan de Reko depuis longtemps et pour moi, c'est un grand plaisir d'être présent. Je veux aussi découvrir ce nouvel album consacré à leurs chansons en anglais, j'ai hâte. »

De la chambre d'Anosizato au Palais des Sports, Reko poursuit ainsi une trajectoire construite progressivement, entre création musicale, travail collectif et fidélité à son public.