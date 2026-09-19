Madagascar: Alasora - Un trafiquant d'animaux protégés se fait prendre

19 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Un homme a été arrêté à Alasora avec des animaux protégés en provenance de Toliara. Il transportait des tarondros, des katsatsaka et des arazamboa.

La lutte contre le trafic d'animaux protégés se poursuit. Un homme qui s'apprêtait à transporter des tarondros (caméléons), des katsatsaka (geckos) et des arazamboa (caméléons), destinés à être vendus à Antananarivo et exportés à l'étranger, a été arrêté par la Police nationale à Alasora. Les faits se sont produits le mercredi 17 septembre 2026, au niveau de la gare routière d'Amoronakona. Selon les explications de la Police, l'information faisant état de la présence d'une personne transportant des animaux protégés en provenance de Toliara a été communiquée par un particulier.

Flagrant délit

Après vérification de cette information, les policiers du commissariat d'Alasora ont immédiatement mis en place un dispositif pour prendre le suspect en flagrant délit.

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« Lors de la fouille, les animaux protégés ont effectivement été retrouvés en sa possession : des tarondros, des katsatsaka dans des bouteilles et des arazamboa », indique le rapport. L'homme a immédiatement été arrêté et conduit au commissariat avec les animaux. Le dossier sera transmis au ministère de l'Environnement pour la poursuite des investigations.

La Police nationale tient particulièrement à remercier les citoyens qui fournissent des informations, rappelant que la protection du patrimoine national est un combat collectif. La détention et la vente d'animaux protégés sont interdites par la législation malgache. De lourdes sanctions sont prévues à l'encontre des personnes prises en flagrant délit, précise-t-elle.

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