Madagascar: 12e Salon de la gastronomie - Les épices au cœur de l'événement

Du 24 au 26 septembre, l'Alliance Française d'Antananarivo mettra les épices, les plantes aromatiques et les saveurs du monde à l'honneur à l'occasion de la 12e édition de son Salon de la gastronomie.

Organisé en partenariat avec Yas Madagascar, le Salon sera placé sous le thème « Épices, parfums et saveurs ». Cette édition reviendra notamment sur l'histoire et la place des épices à Madagascar, leur dimension culturelle ainsi que les liens qu'elles entretiennent avec le monde. Vanille, girofle et autres produits aromatiques malgaches seront mis en avant à travers différentes activités, entre patrimoine, innovation et créativité.

Les visiteurs pourront également découvrir les produits et les savoir-faire de professionnels issus de plusieurs secteurs, notamment la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, l'épicerie fine, le miel, le thé et les infusions, les boissons artisanales, la restauration et la street food. Le Salon réunira ainsi amateurs de gastronomie, artisans, entrepreneurs, traiteurs et acteurs de la formation professionnelle.

Parmi les invités de cette édition figure Patrick Ferrand, Meilleur Ouvrier de France et formateur du Mondial du Pain. Il partagera son savoir-faire aux côtés de Toavina Rainibenalahatra, ambassadrice du Pain à Madagascar, à travers des démonstrations et une masterclass consacrée au pain.

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Du pain aux épices

L'un des ateliers, intitulé « Je mets la main à la pâte », permettra au public de suivre son travail et de découvrir notamment une création réalisée avec des épices de Madagascar. L'initiative permettra de mettre en valeur son expertise et les parfums et saveurs des produits locaux.

La formation professionnelle sera également à l'honneur le 26 septembre avec la participation de Havila School. Ses élèves prendront part au Village culinaire et représenteront les traditions gastronomiques de onze pays francophones. Le public pourra ainsi découvrir différentes cultures à travers leurs spécialités culinaires.

Après une édition 2025 consacrée au chocolat, le Salon de la gastronomie poursuit son exploration des produits et des savoir-faire culinaires. Cette 12e édition réunira professionnels et public autour des épices malgaches, tout en mettant en avant les saveurs et les cultures culinaires qui relient Madagascar au reste du monde.